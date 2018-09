Bale: "¿Lopetegui mejor que Zidane? No estoy seguro de querer responder a eso"

Gareth Bale es protagonista este lunes de una entrevista al diario inglés Daily Mail. El galés habló durante el parón de selecciones con el medio británico y ha hablado de diversos temas candentes que van desde su suplencia en Kiev hasta el cambio de entrenador, pasando por la salida de Cristiano.

La salida de Zidane y la llegada de Lopetegui ha supuesto un cambio para él. Sobre la comunicación en inglés con su nuevo entrenador dice: "Obviamente, ayuda. En español puedo hablar, pero quizá no entrar en esa cantidad de detalles que necesitaría". Al preguntarle sobre si Lopetegui es mejor entrenador que Zidane, no se quiere mojar: "No estoy seguro de querer responder a eso".

"Hay más equipo sin Cristiano"

Otro cambio importante en el equipo este año ha sido el adiós de Cristiano. Sobre la salida del '7' habla del lado positivo: "Obviamente va a ser un poco diferente a tener un jugador tan grande aquí. Es tal vez un poco más relajado, sí. Supongo que hay más equipo, se trabaja más como una unidad en lugar de sobre un jugador".

Cristiano y Bale celebran un gol con el Real Madrid EFE

También habló de su futuro y sobre si regresaría a la Premier, algo que ahora no se plantea: "¿Volver a la Premier? Podría decir sí o no. Siempre quieres volver y jugar en tu liga y una parte de ti siempre echará de menos tu hogar. Pero estoy disfrutando jugando para el club más grande del mundo y ganando trofeos", dice.

Su enfado en la final de Kiev

Se sinceró sobre qué sintió al sabe que sería suplente en la final de Kiev: "Estaba enfadado, muy enfadado, para ser sincero. Sentía que merecía empezar el partido. Había estado haciendo goles, así que fue difícil dejar de lado el enfado. Mi cabreo me preparó para ese gol", dice.

Chilena de Bale en la final de Kiev

Analizó también su golazo de chilena en la final de Champions: "Puedes optar por bajar la pelota y hacer algo, pero sabes que estás en una situación donde si estás encerrado tienes que intentar algo. Si no pruebas las cosas, nunca pasan. Si tienes tiempo para pensarlo, no sale. Es cuando tienes que tomar esas decisiones cuando normalmente tienes a obtener los mejores resultados". Bromea sobre su no inclusión entre los mejores goles de la UEFA: "No sé cómo no estaba en esa lista. Quiero saber quién está en el panel porque deberían querer despedirle". Por último desvela lo que le dijo a Karius tras su segundo gol: "Le dije: 'Mantén la cabeza en alto'. Los errores ocurren. Es una pena que ocurra en una final. Sí, supongo que no es tan malo como parecía, pero supongo que debería haberlo parado".