Esperando a Mariano: las razones de Lopetegui para reservar al '7'

El Real Madrid sumó su primer empate de la temporada en La Liga después de un partido en San Mamés en el que se fue de menos a más, pero en el que los futbolistas merengues no estuvieron acertados de cara a puerta. Culpa de que los de Lopetegui no se llevaran los tres puntos la tuvo un joven Unai Simón que fue un gigante bajo los tres palos, desbaratando muy buenas ocasiones de jugadores como Modric o Asensio.

El equipo blanco echó especialmente de menos la mejor versión de Benzema y Bale. Ambos habían venido siendo piezas muy importantes en la buena dinámica madridista en este inicio liguero, pero ninguno estuvo fino como en esas tres primeras jornadas del campeonato doméstico.

En el banquillo esperó una oportunidad Mariano, pero Julen Lopetegui prefirió apostar por otros perfiles como los de Isco o Lucas Vázquez, quedándose el '7' sin jugar. Una decisión que ha sido muy cuestionada desde el final del encuentro, en especial por no haber conseguido la victoria. La pregunta es: ¿Por qué no jugó Mariano?

Mariano tiene que entrar en dinámica

El delantero hispano-dominicano se convirtió en la última sorpresa del mercado de fichajes para el Real Madrid, así como la incorporación definitiva a las filas del conjunto merengue de cara a las 2018/2019. Con la temporada ya comenzada, Mariano venía de jugar poco con el Olympique de Lyon en el inicio de curso en la Ligue-1.

Fede Valverde y Mariano, en un entrenamiento del Real Madrid

Esta falta de ritmo solo es una pista más, ya que Lopetegui prefiere que sus jugadores tengan asimilados los conceptos de su libreta antes de jugar. Es por este motivo que el último en ingresar en el terreno de juego frente al Athletic fuese Lucas Vázquez, ya que el extremo gallego lleva más tiempo trabajando a sus órdenes.

El parón por los compromisos internacionales, el primero de la temporada -en el que se han disputado las dos primeras jornadas de la UEFA Nations League- le ha venido muy bien a un Mariano que no tardará mucho en debutar con la elástica blanca en su regreso a casa.

Sigue el ejemplo de Modric y Courtois

Julen Lopetegui no quiere precipitarse con ningún futbolista de la plantilla. Tiene equipo de sobra y no va a arriesgar con ninguno de sus pupilos por darle minutos demasiado pronto. No sería la primera vez que ocurre algo así y ese jugador en cuestión acaba siendo señalado y sin levantar cabeza en lo que resta de temporada.

Sin ir más lejos, Modric tuvo que esperar para entrar en un once tras ser el último en incorporarse al trabajo después de proclamarse subcampeón en el Mundial de Rusia, así como el Balón de Oro del torneo. Mientras, Courtois, al igual que Mariano, estuvo sin jugar hasta que acumuló varias semanas de trabajo con Lopetegui, siendo suplente en la final de la Supercopa de Europa y en las dos primeras jornadas ligueras.

El cambio era Bale

El tercer cambio en San Mamés lo tenía muy claro el de Asteasu. Bale llegaba de jugar con Gales durante el parón y, por tanto, Lopetegui entendió que el cambio tenía que ser él antes que Benzema. El propio técnico defendió su decisión ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Gareth Bale REUTERS

En lugar del '11' blanco salió Lucas Vázquez, quien ha gozado de pocos minutos en este tramo inicial de la campaña y se merecía una oportunidad de demostrar todo lo que puede aportar al equipo -verticalidad, velocidad, apertura del campo, centros al área y desparpajo-. Por otra parte, Karim Benzema está en un estado de forma espectacular -en uno de los mejores desde que fichó por el Real Madrid- y pese a no tener un buen día, hay confianza de sobra en él.