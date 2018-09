Zidane reaparece haciendo montañismo a 1.674 metros de altura

Zidane ha reaparecido. El técnico francés ha colgado una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve haciendo montañismo. Esta es una de las pocas veces que el galo se ha dejado ver desde que hace tres meses anunciase de manera sorprendente que dejaba de ser el entrenador del Real Madrid después de ganar tres Champions League consecutivas. Como se puede observar en la imagen, el francés se encuentra en el Pico de los Memises.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de zidane (@zidane) el 15 Sep, 2018 a las 6:21 PDT

Esta es una montaña que se encuentra en los Alpes a una altura de 1.674 metros, junto a la Alta Saboya francesa y muy cerca de la frontera con Suiza. Este lugar es uno de los más bellos que hay en los Alpes y se encuentra cerca del lago Lemán. En la instantánea se puede ver a un sonriente Zidane. Además, no hay ningún texto que acompañe a la fotografía.

Zidane en el Wanda Metropolitano viendo jugar a Enzo

Quiere volver a entrenar

Pese a que se le ve feliz, el francés no esconde sus deseos de volver a los banquillos. "Seguramente que dentro de poco voy a volver a entrenar, porque es lo que me gusta y lo que he hecho toda mi vida", dijo el Zidane a los micrófonos de TVE hace una semana. Quiere volver a entrenar pero de momento no se sabe cuál será su próximo destino.

Algunos medios ingleses apuntan a que será el sustituto de Mourinho en el Manchester United. El equipo inglés no ha empezado bien la Premier League y se especula con que el galo podría sustituir al luso si este es finalmente destituido. De hecho, ya señalan cuáles serían los fichajes que pediría Zidane. Uno de ellos sería Kroos. El '8' del Real Madrid fue un hombre muy importante en el esquema del francés en su etapa en el equipo blanco.