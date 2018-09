De Tomás: "Lopetegui quería que me quedara en el Madrid"

El actual jugador del Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, disputaba su primer encuentro después de retornar cedido de nuevo al club madrileño procedente del Real Madrid. El delantero fue uno de los grandes protagonistas al haber tenido varias ocasiones de gol y por haber anotado el segundo tanto del club de Vallecas, el cual anuló el VAR por haber cometido una presunta falta sobre Musto.

El juego daba fin con un 0-1 a favor de la escuadra rayista. Tras ello el exmadridista atendía al programa de Onda Cero, El Transistor, donde además de dar su punto de vista sobre dicha disputa también quiso dar alguna declaración sobre su paso por el cuadro blanco.

"Fue una decisión mía, yo al final me considero una persona ganadora, no conformista. Lopetegui quería que me quedara, él me lo hizo saber pero yo quería irme porque sabía que en la plantilla del Madrid iba a jugar poco, y al final cuando yo he crecido ha sido compitiendo, no en la grada, y por eso decidí irme", explicaba sobre su salida del mejor club del mundo.

Huesca Rayo JAVIER BLASCO Agencia EFE

Su decisión final

"Cada uno se lo toma de distinta manera. Mi opción siempre ha sido competir y por eso decidí el Rayo Vallecano", alegaba. Continuando con que "sabía que era el Rayo" a donde se quería marchar porque el año pasado estuvo allí "espectacular". "Conseguimos un objetivo muy grande y aquí me consideran como de su familia y yo igual. Es un club que me gusta mucho, que siempre tendré en mi cabeza y por eso decidí volver", declaraba de manera contundente.

¿Jugará contra el Madrid?

Respecto a si jugará o no contra el conjunto de Concha Espina, afirmaba que no sabía porque no ha visto el contrato y no sabe si pondrá algo referente a la imposibilidad de jugar contra los de Lopetegui. "Lógicamente los jugadores cuando salen cedidos con el Madrid no suelen poder jugar, creo que no puedo jugar, pero lo miraré y a ver", anunciaba.

Buena relación con el nuevo '7' merengue

Asimismo, le interrogaban sobre el último fichaje de la entidad de Chamartín, Mariano Díaz. "Sí, hablé con él, tengo muy buena relación con él. Justamente el día que firmaba con el Madrid le mandé un mensaje y me contestó que mucha suerte igual y que ya nos veríamos por Madrid", explicaba De Tomás.