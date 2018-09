Theo Hernández: "¿Los jugadores del Barça? Los que me gustan son los del Madrid"

Theo Hernández fichó por la Real Sociedad este verano. El lateral se marchó en busca de los minutos que no disfrutaba en el Real Madrid, y este sábado jugará por primera vez ante su afición tras la reforma de Anoeta. Se mide al Barcelona, un gran estreno, aunque no el soñado por el futbolista.

En una entrevista a MARCA, el ex del Atlético de Madrid asegura que le "hubiese gustado jugar más contra mis excompañeros, con los que guarda muy buena relación, que el primer partido fuese un Real Sociedad-Real Madrid". Sin embargo, se conforma con lo que ha dispuesto el calendario. "El del Barça también es un buen partido y vamos a trabajar para afrontarlo lo mejor posible", afirma.

Sin embargo, a la hora de elogiar al conjunto azulgrana, The es más remiso. "En el Barcelona son todos muy buenos jugadores", afirma. Pero reconoce que "a mí me gustan sólo los jugadores del Real Madrid, así que no me hables de los del Barcelona". Preguntado especialmente por Jordi Alba también asegura que "es un gran jugador", aunque el que le gusta más es "Marcelo, que es el mejor lateral izquierdo del mundo sin duda".

Cristiano y Theo Hernández en el entrenamiento

No duda entre Messi y Cristiano

Ante la eterna pregunta entre si es mejor Messi o Cristiano, Theo también tiene claro a cuál de los dos prefiere. El zaguero afirma que "aunque se ha ido del Real Madrid, después de compartir vestuario con él todos los días, creo que el mejor es Cristiano Ronaldo".

Feliz en San Sebastián

Theo ha hablado también sobre su llegada a la Real Sociedad y la vuelta al Madrid. Afirma que está contento en San Sebastián y reconoce que Odriozola le habló del buen ambiente del equipo: "Ya me dijo que los compañeros me iban a acoger muy bien desde el primer día y así ha sido".

En cuanto a su vuelta al Madrid, de momento prefiere no pensarlo. "La verdad es que yo ahora mismo estoy pensando solamente en dar mi mejor versión en cada partido que juego con la Real Sociedad", asegura y en el futuro "lo que tenga que pasar, pasará".