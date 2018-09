Susaeta: "¿Cristiano? Al Madrid le está yendo bastante bien"

El Real Madrid y el Athletic de Bilbao se enfrentan este sábado en San Mamés. El conjunto blanco buscará, en una dura salida, continuar con su buena racha en La Liga, donde suman todos los partidos por victorias. Sin embargo, el cuadro vasco intentará por todos los medios frenar en seco a los de Lopetegui y, a la vez, dar una alegría a su afición.

Markel Susaeta será uno de los encargados de medirse al equipo merengue en busca de sumar tres puntos más en su casillero de la competición. El futbolista vasco ha charlado con El Larguero de la Cadena SER antes del encuentro y ha destacado la importancia del partido para su equipo.

El centrocampista ha equiparado la victoria en este encuentro a la de un derbi vasco, tan importante para el Athletic de Bilbao. "¿Si prefiero ganar al Madrid o a la Real? Yo creo que es parecido", aseguraba Susaeta en el programa de radio.

Cristiano Ronaldo EFE

La marcha de Cristiano

El futbolista de Éibar también fue preguntado por la marcha de Cristiano Ronaldo este verano, al que no duda en elogiar. "Cristiano era uno de los mejores jugadores del mundo", señalaba. Sin embargo, reconoce que los chicos de Lopetegui están haciendo un buen trabajo ahora que no cuentan con su antigua estrella. "Ahora que no está, se tienen que repartir los goles y de momento les está yendo bastante bien", afirmaba.

También ha tenido palabras de alabanza para su nuevo técnico, Eduardo Berizzo. Susaeta destaca la gran relación que tiene con los futbolistas. "Berizzo es un tío muy agradable y cercano con el jugador", afirmaba.

El Athletic llega descansado

Julen Lopetegui ha tenido los problemas habituales de un parón de selecciones para preparar el partido. El vasco vio como trece jugadores se marchaban con sus países, algo que hace que el Athletic llegue más descansado. Además, los de Berizzo no jugaron su última jornada ante el Rayo Vallecano por los problemas que ha tenido el estadio vallecano, por lo que el técnico argentino ha podido preparar a conciencia este partido, del que querrán sacar tres importantes puntos.