El Real Madrid no pudo hacerse con la victoria en el Nuevo San Mamés. El Athletic se puso por delante en el marcador con un gol de Muniain y ya en la segunda parte fue Isco el que puso el empate a uno final de cabeza. Julen Lopetegui ha analizado ante los medios de comunicación el encuentro en el que el equipo blanco se ha dejado dos puntos en el camino al titulo.

Lopetegui: "Tengo plena confianza en Isco, eso no ha cambiado"

Lectura del partido

"El Madrid nunca da por bueno un empate. Nos ha faltado meter un gol más que el rival. Hemos tirado 17 veces, pero el rival nos ha planteado un muy buen partido, con mucha presión al hombre. Hemos tenido ocasiones para poder ganar en la segunda parte. Dentro de un partido muy intenso, muy Athletic, creo que hemos sabido ir con esa energía".

¿Era Bale el segundo cambio?

"Hemos hecho el cambio que teníamos preparado".

Faltó el acierto final

"Creo que hemos generado muchas ocasiones. Hemos entrado en la dinámica que ellos proponen de marcaje al hombre y presión alta que se traduce en pérdidas que ellos aprovechan. Nos ha faltado ese acierto final y nos vamos con un punto".

Parón y suplencia de Casemiro

"Hay que analizar cómo llega, cuándo llega cada uno, cuánto descanso han tenido. Con esas variables eliges lo mejor".

Mariano se queda sin 'debutar'

"Podía haber sido una opción sí, pero creíamos que teníamos que dar energía por la banda de Gareth -Bale- y creo que Lucas -Vázquez- nos la ha dado hasta el final".

Fiel a Isco

"No, no le veo por debajo de su nivel. Tengo plena confianza en él y en toda la plantilla. No ha cambiado lo que pienso de Isco, al contrario".

Modric está listo

"Luka lleva ya bastantes partidos, está de vuelta, sino no lo pondríamos. Está preparado para hacer una gran temporada pese a todas las circunstancias que le han rodeado este verano".

Elogios al Athletic

"No es una cuestión de intensidad, sino de no estar acertado en determinadas ocasiones. Es un equipo complejo por su forma de atacar y de defender. Creo que en la segunda parte los chicos han estado mucho más acertados y hemos generado ocasiones para ganar el partido".

Defensa a Kroos

"Toni -Kroos- se acerca a la posición del pivote o en la suya natural, no creo que sea un problema. El mérito es de la presión del Athletic".

El problema del partido para el Madrid

"Nos ha costado encontrar los espacios. Hemos tenido rupturas, pero no las hemos aprovechado, aunque en la segunda parte lo hemos entendido un poco mejor".