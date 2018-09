Kroos: "Aún no he visto un partido malo del Madrid esta temporada"

Tras el empate del Real Madrid en San Mamés (1-1), Toni Kroos valoró el esfuerzo de sus compañeros durante los 90 minutos y, sobre todo, en la segunda parte, y pese al punto cosechado ante el Athletic el alemán no considera que el equipo jugara mal: "Creo que perdimos muchos menos balones en la segunda parte, eso es una buena señal. Después de marcar mejoramos aún más. Metimos y buscamos los tres puntos después, pero no lo conseguimos. Es un buen resultado en un campo difícil. Aún no he visto un partido malo nuestro esta temporada".

Una de las variaciones de Lopetegui en el encuentro fue la presencia de Kroos como mediocentro ante la ausencia de Casemiro. El brasileño llegaba a Madrid tras cruzar el charco con Brasil y el técnico blanco quise darle descanso de inicio. Kroos ocupó su lugar en el campo y valoró este cambio tras el empate en San Mamés. "Me gusta jugar en esa posición, ya jugué en esa posición contra el Athletic. Me gustan ambas posiciones, me gusta dar pases a mis compañeros", reconoció el jugador alemán.

Kroos también elogió el juego desplegado por el equipo de Berizzo y habló sobre la mejora del equipo tras el descanso: "El Athletic presiona muy alto y son agresivos, ya lo sabemos de años anteriores. Al final supimos pasar esa primera línea de presión. Ellos tienen jugadores muy rápidos que te pueden complicar la vida porque nosotros queremos jugar desde atrás y en esa transición podemos perder la pelota. Creamos ocasiones de gol, fuimos mejorando, estuvimos mejor con y sin balón en la segunda parte".

Unai Simón salvó al Athletic

Tras el gol en la primera parte de Muniain el Real Madrid reaccionó tras el descanso con el tanto de Isco tras la asistencia del Real Madrid. El equipo merengue metió una marcha más y pudo llevarse los tres puntos de no ser por Unai Simón, que salvó al Athletic con varias paradas de mérito, frustrando a Marco Asensio y Modric en varias ocasiones.