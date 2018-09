La vuelta tras el parón

"Es lo que toca. Sabemos que cuando hay selecciones es lo que hay. Es un partido exigente. Están afilando las uñas esperándonos y tenemos que meternos en esa dinámica para saber lo que nos encontramos".

No piensa en la Roma

"No te puedo contestar. Existe el partido con la Roma, pero en nuestra cabeza solo el del Athletic. Analizamos las circunstancias de lo que tenemos, pero pensando en el partido que nos toca".

Julen Lopetegui: "No soy partidario de que el Girona - Barça se juegue en EEUU"

No le gusta el posible partido en Miami

"Ya me he manifestado. No soy partidario. Creo que todos los equipos tienen que jugar en los mismos campos porque beneficia la igualdad".

Todos sus jugadores son indiscutibles

"Claro que los hay, tengo 24 titulares indiscutibles. Cualquiera puede serlo. Analizamos cada partido. Habrá quien juegue más y quien menos, pero todo el mundo tiene que estar preparado y la mentalidad de indiscutible".

Bale, en perfecto estado

"Ha vuelto fenomenal, sin problema. Jugó los 180 minutos, pero el último el domingo. Ha tenido tiempo para recuperar. Respecto a los premios, no me gustan. El mejor premio del gol es poder celebrarlo, pero cualquier premio siempre para mis jugadores".

Qué espera del Athletic de Bilbao

"Esperamos una versión muy buena del Athletic que no va a obligar a hacer un gran partido. Es lo que esperamos. Seguro que han preparado muy bien el partido y nos va a obligar a hacer un gran partido, iremos con esa mentalidad de hacerlo".

No se mete en las decisiones de Lopetegui

"Un equipo tiene una responsabilidad y otro, otra. Nosotros tomaremos las decisiones respecto a las circunstancias que tengamos y el seleccionador también".

El gran momento de Benzema

"Sorprenderme no, lo considero un gran futbolista que está en plenitud de condiciones. Por eso no me sorprende. Queremos que continúe en esa línea e incluso la mejore. La responsabilidad es de los jugadores, son los que juegan, el mérito es de los jugadores, está claro".

La vuelta de Zidane a los banquillos

"Sin duda, es una responsabilidad de cada uno. Si ha dicho que quiere entrenar, todo el mundo se alegra porque es un gran entrenador".

Las grandes actuaciones con las selecciones

"Tenemos jugadores en muchísimas selecciones, en muchos sitios. Para nosotros son iguales porque son nuestros. A partir de ahí analizamos qué partido tenemos y qué decisiones tomamos, nada más".

Los seis titulares con España

"Son decisiones del seleccionador y hay que aplaudirlas porque estuvo muy bien. Solo analizamos nuestras decisiones. Cruzamos los dedos para que lleguen sanos, unos más cansados que otros, pero sanos".

Las palabras de Mayoral sobre su marcha

"No he oído que esté engañado. Lo que he oído es que entendía que se iba a quedar y luego apareció Mariano y cambió la situación. No ha dicho engañado, es muy diferente. No es lo mismo un guardameta que la meta...".

Ya no piensan en las selecciones

"Han tenido un parón y han tenido unos mejores resultados que otros. Pero ahora todos estamos en el mismo objetivo y centrados. Pensamos en los siete partidos que tenemos por delante y ahora toca el Athletic".

Los goles de Asensio con España

"Marco ha jugado muchos minutos en la derecha con nosotros. Obedece a que tiene un tiro fantástico, es una de sus grandes condiciones, a parte de otras muchas".

No se ha visto con Héctor Herrera

"Es una invención. Fui con mi familia, no vi a Héctor. No opino porque no es cierto".

El gran momento de Ceballos

"Dani ha venido muy bien preparado. Ha estado en pretemporada y ha aprovechado sus oportunidades. Eso ha hecho que tenga un buen inicio de temporada. El trabajo tiene premio y ahora a seguir trabajando. El Madrid es muy exigente como la Selección. Tiene que mirar todo lo que tiene que hacer más de lo que ha hecho, y va por buen camino".