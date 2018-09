La opción de Héctor Herrera no se contempla en el Real Madrid

Desde el final de la pasada temporada se ha especulado con el futuro de Héctor Herrera lejos del Oporto. Sin embargo, el propio futbolista se encargó en el mes de julio de confirmar su compromiso con el conjunto portugués, asegurando que tan solo dejaría el club si no le quisieran allí. Así, el centrocampista afirmaba que tenía las puertas abiertas a una posible renovación con los dragones.

Sin embargo, esto no interrumpió que las especulaciones sobre un posible fichaje por otro equipo europeo se sucediesen a lo largo de todo el verano. Inter de Milán, Olympique de Lyon o la Roma fueron solo algunos de los equipos que se interesaron por el futbolista, quien destacó especialmente durante su participación en el Mundial de Rusia 2018.

En los últimos días, desde Portugal se ha insistido con un encuentro que habría mantenido el jugador con Lopetegui, actual entrenador del Real Madrid. Y es que el club blanco también fue colocado en la lista de pretendientes de Héctor Herrera. Sin embargo, tanto el técnico merengue como el representante del futbolista han salido al paso de estos rumores.

Julen Lopetegui, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Athletic en el Nuevo San Mamés, Julen Lopetegui ha asegurado que la noticia sobre la cumbre en un hotel de Oporto con el centrocampista "es una invención". El entrenador vasco ha afirmado que fue junto a su familia, pero que no vio a Héctor. "No opino porque no es cierto", ha zanjado el técnico madridista.

Un movimiento inviable a mitad de curso

Se especulaba con la posibilidad de que el jugador llegase al Santiago Bernabéu durante el mercado de invierno tras este supuesto encuentro entre ambos partes, pero esta es una opción que no se plantean en estos momentos desde el Real Madrid.

Por otro lado, el agente de Héctor Herrera ha comentado en O Jogo que "es falso que habláramos con Lopetegui ahora o en verano". Para cerrar cualquier tipo de polémica, el representante confirmó que "de ninguna manera Héctor saldrá del Oporto a mediados de temporada".