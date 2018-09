El Madrid de Lopetegui se prueba encerrado con leones

La larga espera ha terminado y La Liga vuelve este fin de semana. El Real Madrid afrontará su primera prueba de fuego de la temporada y se medirá a los leones del Athletic en su coto de caza. Invicto en las tres primeras jornadas de competición, los de Lopetegui quieren seguir en lo más alto de la tabla una semana más.

El Real Madrid mide sus fuerzas tras casi dos semanas de parón, en las que celebra que ningún jugador haya sufrido un percance físico. El archiconocido 'virus FIFA' era uno de los mayores temores del comienzo del curso, pero los 13 internacionales han vuelto sanos y salvos durante los últimos días. Ver entrenarse a los Bale, Varane, Modric, etc. nada más llegar de sus selecciones ha sido un gran alivio. Además, otros como Marcelo, Benzema o Keylor se quedaron estos días en Valdebebas donde han trabajado a fondo para llegar a San Mamés al mejor de sus niveles. Lopetegui ha podido centrarse mucho en estos jugadores y, sobre todo, en los refuerzos de verano, Mariano y Odriozola, que esperan para debutar en partido oficial.

Lopetegui deberá medir muy bien los tiempos ante la avalancha de partidos que se vienen en las próximos semanas. El de San Mamés será el primero de cinco compromisos que deberá cumplir el equipo en los próximos quince días y que culminará el 29 de septiembre con el primer derbi liguero de la temporada. Un total de cuatro jornadas de Liga y el debut en Champions contra la Roma del próximo miércoles. Por eso que las rotaciones aparecerán en la era Lopetegui por primera vez y será difícil ver repetir once al técnico durante este tiempo. De momento, uno que tiene muchas papeletas de descansar es Casemiro, quien ha viajado un total de más de 12.000 kilómetros entre España y Estados Unidos y solo ha podido entrenar dos días con sus compañeros.

Courtois se asienta en la portería

La de Casemiro es solo una de las claves del once, donde las miradas están puestas -una jornada más- en la portería. Lopetegui tendrá que decidir entre un descansado Keylor y un Courtois que busca continuidad tras jugar contra el Leganés y otros dos partidos más con su selección en apenas diez días. Todo apunta a que será el belga, que ha comenzado con la transición para hacerse con la titularidad de la portería del Real Madrid. En defensa podría ser la de gala (Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo), mientras que en el centro del campo Isco volvería ocupando el sitio de Casemiro. Arriba, la indiscutible BBA que vuelve del parón con Bale y Asensio lanzados y con ganas de seguir devorando goles con la ayuda del pichichi Benzema que lleva ya cuatro goles.

Courtois y Keylor Reuters

Tampoco hay que descartar sorpresas teniendo en cuenta que el miércoles espera la Roma. Lopetegui, en rueda de prensa, ha dicho que no piensa todavía en la Champions, pero seguro que querrá empezar su camino en Europa con el actual campeón con todas sus figuras. Por eso gente como Ceballos (que vuelve motivado de su estreno con la Selección), Nacho, Lucas, Mariano u otros jugadores menos utilizados podrían tener un hueco en el once frente al Athletic o, al menos, minutos importantes Llega el momento en el que Lopetegui tendrá que saber dosificar al equipo para seguir reinando en Europa por cuarto año consecutivo y reconquistar La Liga que el curso pasado se llevó el Barcelona.

Nolaskoain celebra un gol con el Athletic LUIS TEJIDO Agencia EFE

Los rejuvenecidos leones tienen hambre

Pero los leones de San Mamés no lo van a poner nada fácil. El Athletic tiene por delante por renovar la imagen del equipo, tras una temporada en la que rozaron la catástrofe, terminado 16º, de no ser por lo barato que se vendió el descenso el curso pasado. Un histórico de La Liga que necesita reinventarse de la mano de Berizzo y que, de momento, no conoce la derrota tras ganar a Leganés y empatar con el Huesca -no jugó la tercera jornada por las obras del Estadio de Vallecas-. La confianza está puesta en jóvenes como Unai Simón -el reemplazo de Kepa-, Nolaskoain, Yeray y un Williams que está ante la temporada de su consagración, con el '9' a la espalda. Eso, sin olvidarse de viejos rockeros como Susaeta, Raúl García y Aduriz que podría regresar de su lesión contra el Real Madrid. Una vuelta a la que se unirá la de Iñigo Martínez.

Uno de los 'clásicos' de la historia del fútbol español llega este fin de semana a La Liga. Primer gran reto del Real Madrid del campeonato. Salir vivo de San Mamés sería un golpe moral importante para afrontar con total motivación un mes en el que el año pasado se perdieron hasta siete puntos. Pero este Madrid se toma La Liga muy en serio y es hora de demostrarlo en un campo donde el anterior curso se empató a cero en un partido insulso. Ilusión, trabajo y ganas es lo que le ha puesto el vestuario al comienzo del curso, no es momento para perder todo eso.

Athletic Club - Real Madrid

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Raúl García, Muniain; Susaeta, Williams y Aduriz. -posible once inicial-

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Bale, Benzema y Asensio. -posible once inicial-

Hora: 20:45 - Movistar Partidazo / EL BERNABÉU.

Árbitro: José Luis González González (Colegio Castellano-Leonés).

Información: Partido correspondiente a la cuatro jornada de La Liga que se disputará en el Estadio de San Mamés (Bilbao).