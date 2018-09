Berizzo: "El Madrid sin Cristiano ha ganado nivel táctico, está más equilibrado"

El enfrentamiento entre Athletic de Bilbao y Real Madrid de este sábado está cargado de dudas. El conjunto de Berizzo lleva sin competir una semana más, ya que no jugó frente al Rayo Vallecano porque se aplazó el encuentro. El Real Madrid contará con toda la plantilla, pero tiene varias dudas. La portería parece ser que será ocupada por Courtois, y Casemiro podría rotar tras varios kilómetros con su selección.

Tras la marcha de Cristiano, el técnico argentino no cree que el conjunto blanco sea más débil. Admite que "la presencia de Cristiano a veces condicionaba el dibujo y el plan de partido, no de manera negativa pero si las posibilidades, los esquemas y nombres propios se desarrollaban a partir de él, se condicionaban". Confirma que Lopetegui "maneja un dibujo 4-3-3 equilibrado, con Modric, Casemiro y Kroos, más bandas que juegan al pie y al espacio. A nivel individual ha perdido un futbolista grandioso, pero ha ganado a nivel táctico".

La clave del partido para el técnico es hacer daño al equipo merengue. Como ha confirmado en rueda de prensa intentarán ganar "siendo fiel a uno mismo, cuando te enfrentas a un rival como el Madrid te va poner a prueba tu jerarquía de jugar. Más allá de la mirada en el Madrid tenemos que mirar nuestra manera de jugar, interrumpir su circuito de juego. Si el balón pasa por ellos, malo".

ATHLETIC BILBAO- DEPORTIVO CORUÑA Miguel Toña Agencia EFE

Nunca ha ganado al Real Madrid

El entrenador argentino nunca ha ganado al Real Madrid, ni con el Sevilla ni con el Celta, ahora con el conjunto vasco tendrá una nueva oportunidad. "No sé si otros tienen una estadística favorable... Me encantaría ganar. Pero no he ganado ningún partido nunca como entrenador, he ayudado a mis jugadores a hacerlo" concluyó. El partido marcará cuales son los verdaderos objetivos del nuevo Bilbao.