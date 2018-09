Al-Khelaïfi: "Respetamos al Madrid y espero que ellos nos respeten a nosotros"

El PSG presentó ayer su nueva camiseta de la marca 'Air Jordan' que el equipo parisino lucirá en sus enfrentamientos de Champions League. Aprovechando la ocasión, Nasser Al-Khelaïfi habló para MARCA sobre varios temas de actualidad, como las aspiraciones del PSG en Europa esta temporada o los rumores que sitúan a Neymar en el Real Madrid. El dirigente catarí aboga por el respeto entre blancos y franceses.

"Es un poco frustrante, porque no es justo que otros clubes o alguien hable con nuestros jugadores. No nos gusta nada y lo hemos hablado en su momento con el Real Madrid", comenzaba AlKhelaïfi. Sin embargo, destacaba que tienen "una buena relación y respetan al PSG, espero que sea verdad. Nosotros respetamos al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, pero creo que es importante para todos que no trabajemos por detrás del escenario", aclaró Al-Khelaïfi.

Neymar no ha vivido su mejor año. Su llegada al PSG quedó marcada por su lesión y en el Mundial de Rusia no fue el líder que se esperaba. Aun así el presidente del PSG considera que este será su año: "Está en forma. Se lesionó y no tuvo tiempo para llegar al máximo, pero ahora está con confianza y estamos felices de poder contar con él en plenitud. Seguro que este va a ser su año, está feliz y con ganas, muy motivado".

Neymar, en un partido con el PSG. REUTERS

Por eso, el mayor deseo del PSG es conseguir la tan ansiada Champions y Al-Khelaïfi cree que con la dupla Neymar-Mbappé las posibilidades aumentan, más aún tras el buen Mundial que completó el delantero francés: "Para ser honesto, yo les veo como los dos mejores del mundo. Ganar el Mundial con esa edad y jugando como Kylian es increíble y un valor añadido para el club".

El Fair Play Financiero

Al-Khelaïfi también tuvo tiempo para lanzar algún dardo a Javier Tebas a raíz del Fair Play Financiero, una amenaza que no preocupa al dirigente del PSG, que aseguró cumplir la regla a rajatabla: "Nunca he hablado de Tebas por la espalda y él lo hace. La última vez que hablamos fui muy claro con él. Es mejor decir las cosas a la cara. Ataca a todo el mundo, a la Juve, al Inter, al PSG... Que se ocupe de sus asuntos, de LaLiga y de sus clubes, y que nos deje a los demás trabajar. No tiene de qué preocuparse porque no vamos contra LaLiga".