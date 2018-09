Rakitic: "Si un premio no es para Messi, que sea para Modric"

Rakitic es imagen del videojuego 'Destiny 2, Los Renegados'. En la presentación de este, el centrocampista croata ha atendido a diferentes medios de comunicación, ante los que ha hablado sobre diferentes temas de actualidad como la polémica sobre el Girona - Barcelona que podría disputarse en EEUU o sobre el nuevo Real Madrid sin Cristiano Ronaldo.

En declaraciones para el diario MARCA, Rakitic ha vuelto a hablar sobre los premios individuales de este año. El primero de ellos, el de Mejor Jugador del Año según la UEFA fue a parar a las manos de su compatriota Modric, quien también es favorito para el The Best y el Balón de Oro tras su sobresaliente temporada con el Real Madrid y su aún mejor Mundial con Croacia.

"Si hay un premio individual que no pueda ganar Leo Messi, esta temporada sin duda deberá ser para Luka Modric. No me sorprendería ni siquiera que lo ganara con muchos votos de diferencia. Ha sido su año y me alegro muchísimo por él. Si el mejor no es Messi, tiene que ser Modric", ha asegurado Rakitic. El jugador también ha tenido tiempo para aplaudir la gestión de Lopetegui. "Hasta ahora lo han hecho muy bien con el nuevo míster. Creo que las cosas les están saliendo muy bien y que van a superar la ausencia de Cristiano perfectamente", ha comentado en esta ocasión ante el micrófono de Mediaset.

Modric ofrece al Santiago Bernabéu sus premios UEFA REUTERS

Sobre el posible partido que disputen en EEUU el Girona y el Barcelona, el centrocampista blaugrana también ha mostrado su opinión. "Si se decide ir para allá, lo haremos con orgullo a representar al Barça. Y encima en Miami, en un estadio que ya conocemos. Y si no, pues evitaremos hacer un viaje largo. Lo importante es que se haga lo mejor para todos: jugadores, clubes y aficionados. Que se tomen las decisiones de forma conjunta", ha afirmado.

Neymar, ¿de blanco?

En declaraciones también para Mediaset, Ivan Rakitic se ha mostrado tajante al respecto de la posibilidad de ver a Neymar jugando en el Real Madrid en un futuro muy próximo. "Ojalá no, espero que esté a gusto en París", ha apuntado. El centrocampista balcánico ha asegurado que "si no puede estar en el Barça, que esté en París mejor".