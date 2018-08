El Real Madrid de Bale y Asensio recupera la confianza en La Liga

El Real Madrid de Bale y Asensio recuperó la confianza perdida en Estonia con un notable encuentro ante un Getafe que luchó, pero que no pudo poner una gran oposición. El galés demostró por qué es el líder del equipo de Lopetegui y que, si las lesiones le respetan esta temporada, puede perfectamente ejercer ese papel. Además, el balear realizó una buena segunda mitad que sirve para estrenarse en el campeonato nacional con un triunfo y tres importantes puntos de sotura. [Así vivimos el partido en directo]

Las rotaciones llegaron a la 'era Lopetegui' con el primer partido de La Liga y tras la derrota ante el Atlético en la Supercopa de Europa. Nacho y Ceballos entraban en un once en el que no estaban ni Varane ni Casemiro ni Modric. Aunque la gran sorpresa estuvo en la portería, y es Keylor Navas continuó como titular y Courtois deberá esperar al menos una semana para debutar como nuevo guardameta blanco.

En el Getafe, Bordalás reforzaba el centro del campo y dejaba a Molina como única referencia en ataque. El técnico azulón hacía así una clara declaración de intenciones sobre el plan de partido que soñaba en el Santiago Bernabéu y que sin embargo nunca se cumplió.

El Real Madrid no quiere sustos

El dominio del Real Madrid en el encuentro se dio desde el pitido inicial con un Gareth Bale muy activo. El galés, convertido en líder indiscutible del equipo blanco, probó a las primeras de cambio a David Soria con una rosca que buscaba la escuadra. Respondió bien el portero de los azulones, que poco después contó además con la ayuda del larguero. Cabezazo del de Cardiff tras un gran centro de Marcelo que golpeó con violencia el travesaño. Se salvaba el Getafe, aunque por poco tiempo ante el acoso y derribo al que estaba siendo sometido por los de Lopetegui.

En el minuto 20 llegaría el premio a la labor del Madrid con el primer gol en La Liga 2018/2019. Soria despeja mal un centro y Carvajal, con pausa y determinación, bate al exguardameta del Sevilla con una delicada vaselina de cabeza. El lateral se encontró con el esférico bajando del cielo de la capital de España y no dudó en rematar colocado de primeras.

Dani Carvajal dedica su gol ante el Gerafe EFE

No mejoró el Getafe tras el tanto merengue y el balón le duraba poco ante la presión madridista y las largas posesiones de los de Lopetegui. En el minuto 34 se salvaron los de Bordalás gracias al debut del VAR en el Santiago Bernabéu. El árbitro señala penalti de Damián a Ramos, pero rápidamente Estrada Fernández es avisado de un fuera de juego previo de Benzema por el que anula su decisión anterior.

La primera mitad del Real Madrid fue notable en juego, aunque faltó puntería para haber sentenciado ya el duelo ante un Getafe que se encontraba arrinconado y pidiendo el descanso. Keylor Navas se había transformado en un mero espectador y la seguridad en defensa había mejorado respecto a la verbena de Tallin que costó cuatro goles y un título.

Bale lidera y Asensio se desata

En la reanudación, el equipo de Lopetegui por fin iba a mostrar esa mordiente arriba para abrir brecha en el marcador. Fue en el minuto 51, cuando Asensio, tras robar la cartera a Djene, penetró en el área para servir un centro a Bale y que este marcara el 2-0. Soria tocó el balón, pero el palo no ayudó esta vez al portero. El Madrid seguía apretando y fue el propio Asensio el que poco después estrelló la pelota en el poste.

Gareth Bale, celebrando un gol REUTERS

La entrada de Casemiro por un Isco que no brilló dio más empaque a un centro del campo blanco en el que Ceballos rendía y convencía. Mientras, Bordalás arriesgaba con el cambio de Mata por Amat como última opción en busca del milagro. Sin embargo, el Real Madrid no estaba para bromas y, con el traje de oficio puesto, continuaba controlando el partido a su antojo.

Con Asensio desatado y Bale buscando de nuevo la escuadra con un tiro lejano, el conjunto merengue se gustaba y se divertía a costa de un Getafe que comprobó que la competición es otra cosa muy distinta a la pretemporada. Los de Bordalás llegaron al Santiago Bernabéu invictos, pero no fueron capaces de plantar cara al actual campeón de Europa. En su defensa, La Liga de los azulones tampoco pasa por Concha Espina y pasó lo más normal cuando te encuentras a un animal herido e insaciable como es el Real Madrid.

A pesar del VAR, Estrada Fernández no pitó un claro penalti sobre Asensio. Bruno empuja claramente al balear por detrás y este cae al suelo. El colegiado, según su (mala) apreciación, el contacto no fue suficiente. Y es que el videoarbitraje de poco sirve en esos casos, ya que la decisión final siempre será del trencilla y este no quiso ni ver la acción repetida.

Los últimos minutos no dieron tampoco más de sí. El trabajo ya estaba hecho con Bale a los mandos del equipo blanco. Las conclusiones son más que positivas: hay líder, Asensio quiere y puede hacer grandes cosas y Lopetegui recuperó para la causa a un 'olvidado de Zidane' como siempre fue Ceballos. El Real Madrid se pone serio y en marcha en La Liga.

Real Madrid 2-0 Getafe

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Ceballos (Modric, 71'), Isco (Casemiro, 58'); Asensio, Bale (Lucas Vázquez, 77') y Benzema.

Getafe: Soria; Damián Suárez, Bruno, Djené, Cabrera; Portillo (Alejo, 64'), Arambarri, Gaku, Maksimovic, Amath (Mata, 58'); Jorge Molina (Ángel, 71').

Goles: 1-0, 20' Carvajal; 2-0, 51' Bale.

Árbitro: Javier Estrada Fernández (Comité Catalán). Amontestó a Jorge Molina (27'), Ndiaye (41'), Dakonam (42'), Mata (63'), Marcelo (68'), Arrambari (77'), Bruno (79'), Cabrera (79').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de La Liga disputado en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España) ante 48.446 espectadores.