El Real Madrid ha caído en una final internacional después de muchos años contando cada tipo de estos partidos por victorias. Julen Lopetegui ha comparecido ante los medios de comunicación después de sufrir su primera derrota en encuentro oficial y frente al Atlético de Madrid. El técnico vasco ha mostrado su frustración por la oportunidad perdida, pero se ha mostrado ilusionado con lo que está por venir.

Julen Lopetegui: "El equipo sigue teniendo hambre"

Así vio al equipo

"Muchas veces no es un tema físico, es un tema más de balón. Hemos tomado decisiones arriesgadas y no ha podido ser. Tendremos que aprender de los errores para mejorar".

La política de fichajes no cambia

"No creo que cambie gran cosa la política trazada por la planificación deportiva. Toca levantar la cabeza y empezar bien La Liga".

Lectura del partido

"Consiguen adelantarse, luego el equipo tiene que dar la vuelta al marcador. Fases con buen juego, por encima de ellos. Con el 2-1 hemos tenido oportunidades de matar el partido, pero ellos han aprovechado sus ocasiones. Tengo la sensación que hemos arrancado bien la prórroga, prácticamente ellos no salían de su campo, pero al final ellos han marcado más goles y han ganado merecidamente. Hemos asumido riesgos que nos han hecho perder naturalidad en el juego. Era un cara o cruz".

Pérdida del orden tras el gol de Saúl

"Bueno, en el fútbol son aciertos y errores. Evidentemente o te castigan o te aúpan. En la primera parte de la prórroga el equipo estaba bien, pero el tercer gol nos ha hecho mucho daño. Nos han podido las ganas, hemos perdido el orden y hemos buscado el empate a la desesperada. Entonces ellos han matado el partido".

Bale aún no se encuentra al cien por cien

"Para mí Gareth ha jugado muy bien. En estos momentos de la temporada, los jugadores no están al mejor nivel, pero no solo Bale, todos los jugadores de todos los equipos. Estamos muy contentos con él y seguro que se irá encontrando mejor".

El punto más negativo

"Lo negativo es que hemos perdido. No estamos contentos. Lo negativo es que hemos concedido cuatro goles y esto no es normal, es algo que tendremos que mejorar, seguro".

A la desesperada

"El comienzo de la prórroga, incluso la última ocasión de Marcelo, hemos estado bien. Pero en un error ellos han marcado el tercero y hemos ido a la desesperada. A veces meter más gente en ataque no es positivo y lo hemos visto. No es lo que queríamos que ocurriese en la prórroga".

¿Un vestuario sin hambre?

"No, no lo vemos así. Es normal que haya gente que puede pensar así, pero nosotros no. Ellos han ganado mucho, pero el año pasado tampoco quedaron en Liga como ellos querían. Tenemos que enfocar la temporada en sacar lo mejor del equipo y mejorarlo. Tenemos que levantarnos mañana ya, tenemos partido el domingo en Liga. En las últimas temporadas el Madrid no ha ganado muchas Ligas y empezamos el domingo con mucha ilusión. No creo que el haber ganado tanto les haga tener menos hambre, los he visto con ganas de ganar".

Errores individuales

"Habrá que trabajarlo todo. No todo son los errores. Tenemos que trabajar todas las facetas del juego. Cometer errores es normal, pero no gusta, evidentemente. Tendremos que mejorar, pero no solo en los errores individuales sino en todas las facetas del juego".

Frustrado y triste

"Sentimiento de frustración, de tristeza. Igual que los jugadores. Pero también sabiendo que la responsabilidad nos obliga a levantarnos mañana para empezar La Liga como la queremos empezar".