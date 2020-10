El buen dato de audiencia que dejó que el Clásico del fútbol femenino entre Real Madrid y Barça

El fútbol femenino vivió el pasado domingo el primer partido de la historia que enfrentaba al Real Madrid y al FC Barcelona, o lo que es lo mismo, el primer Clásico de la Liga Iberdrola, la Primera División. Todo un acontecimiento deportivo y social que por desgracia no pudo contar con público en las gradas, pero sí que lo hizo a través de la televisión.

El choque que daba comienzo a la temporada oficial de ambos equipos no solo sirvió para volver a poner, una vez más, al fútbol femenino en la primera escena mediática y social, sino también para medir a dos de las entidades más poderosas del mundo del deporte, a pesar de que para el conjunto blanco fuera su primer partido como equipo en toda su historia.

La andadura del Real Madrid en el fútbol femenino acaba de empezar, pero promete ser larga y fructífera, ya que el proyecto de la entidad blanca se ha construido con calma, dando los pasos justos, pero correctos, y apuntalando una gran plantilla con nueve fichajes de nivel que, en cuanto echen a rodar, prometen dar mucha guerra en la Liga Iberdrola.

Sofia Jakobsson salta por encima de una jugadora del Barça en El Clásico EFE

Mientras tanto, gracias a este Clásico celebrado en la primera jornada, mucho público que no es habitual ha podido disfrutar de un gran partido de fútbol que, a pesar del resultado, tuvo fases de gran igualdad y disputa. De esta forma, y con el respaldo mediático recibido al ser el único partido de la jornada que se emitió en abierto, pudo gozar de una gran audiencia en televisión.

El choque, que estuvo muy igualado sobre todo en su parte central, cuando el Real Madrid Femenino más apretaba hasta incluso conseguir el empate a uno por parte de Kosovare Asllani, fue seguido por una gran multitud de personas al ser retransmitido por la cadena pública Teledeporte. La mayor desgracia fue que el tanto de la delantera sueca fue finalmente anulado por una dudosa falta.

Sin embargo, el encuentro tuvo una audiencia de 244.000 espectadores, lo que sirvió para marcar un dato del 2,4% del share. Hay que tener en cuenta que el choque comenzó a las 13:30 horas y que se jugó en domingo, momento en el que muchas personas aprovechan para ver sus programas favoritos en la televisión.

Las jugadoras del FC Barcelona celebran el primer gol en un Clásico femenino, de Patri Guijarro EFE

Comparación con el fútbol masculino

Para comparar algunos datos, tan solo media hora más tarde, a las 14:00 horas, comenzó también en abierto un partido de la Primera Divisió del fútbol masculino, todo un derbi vasco entre el Alavés y el Athletic Club, que sin duda amenazaba con hacer frente y con restar protagonismo al Clásico del fútbol femenino.

No obstante, los datos no estuvieron tan alejados unos de otros, ya que el encuentro entre babazorros y bilbaínos registró una audiencia de 560.000 espectadores, teniendo en cuenta que arrastraba a dos grandes aficiones, especialmente la del Athletic, conocida en todo el país por ser una de las más fervorosas del fúbtol español. Este encuentro tuvo una cuota de pantalla del 4,8%, datos que sin duda demuestran que fútbol femenino y fútbol masculino pueden no estar tan lejos y que suponen un gran respaldo para el primer Clásico de la temporada.

