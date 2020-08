Ana Crnogorcevic, futbolista del Barcelona: "El Real Madrid es una gran referencia"

Ana Crnogorcevic llegó en el mercado de invierno a Can Barça y ha sido renovada después de demostrar que puede ser muy importante en el presente y en el futuro del club. La futbolista suiza encara ahora la recta final de la Women's Champions League con el conjunto culé -aunque ella se encuentra recuperándose de una lesión-, el cual se tiene que enfrentar en cuartos de final al Atlético de Madrid.

Habrá semifinalista español en la máxima competición continental del fútbol femenino. Una fase final que se juega en el País Vasco y por este motivo la suiza ha hablado con Forbes. "Ahora mismo, estoy muy feliz de estar aquí y jugar en el Barcelona y tener compañeros tan increíbles", asegura la futbolista, que ya sabe lo que es convertirse en campeona de Europa, algo que consiguió cuando militaba en el Frankfurt.

Suiza, Estados Unidos, Alemania y ahora España. El nuestro es el cuarto país en el que juega Crnogorcevic, una futbolista que puede hacer las veces de lateral y de delantera. Ya que aunque con su selección acumula 59 goles en 119 partidos oficiales disputados, en el Barcelona suele actuar en el flanco de la defensa. Todo un comodín al servicio del cuadro blaugrana.

"De hecho lo disfruto. La primera vez, tenía 23 años, estaba un poco molesto por eso. Ahora, si miro hacia atrás, me ayudó mucho a desarrollar mi juego. Cuando te mueves y juegas en diferentes posiciones, sabes lo que se necesita o qué esperar de un defensor para ser bueno como delantero. Tienes la vista completa del juego. Creo que realmente me ayuda a ser un jugador completo. Eso fue para mí definitivamente muy útil y no me arrepiento", afirma sobre sus cambios de posición.

Apuesta del Real Madrid Femenino

La suiza también habla de la llegada del Real Madrid Femenino a la Primera Iberdrola a partir de la temporada 2020/2021: "El Real Madrid es una gran referencia. Tener al Real Madrid en el fútbol femenino va a ser fantástico. Va a ser fantástico para la Liga. Tendremos una rivalidad solo por los nombres de ambos equipos. Creo que eso es algo buen".

Jugadoras del Real Madrid Femenino, con la nueva camiseta

La apuesta del club blanco por el fútbol femenino sirve de impulso e ilusión para los aficionados y también para los rivales, aunque en el Barça no habrá muchos movimientos de jugadoras de cara al curso que viene: "Sé que otros equipos están fichando a muchos jugadores, pero creo que lo bueno es que todavía tenemos el mismo equipo. Steph van der Gragt dejó nuestro equipo, pero el núcleo sigue siendo el mismo".

"Obviamente ves y lees sobre otros equipos haciendo fichajes pero eso puede ser algo bueno o algo malo. Ahora mismo no puedes decir nada. Realmente no ayuda si muchos jugadores dejan tu club y luego ingresas muchos jugadores. Necesitas un poco de armonía, hay que conocerse. Creo que es bueno para nosotros que tengamos casi el mismo equipo que teníamos antes. Creo que eso nos podría ayudar", sentencia.

