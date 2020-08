Asllani recuerda su emotiva visita al Santiago Bernabéu en un Madrid-City

El Real Madrid Femenino cuenta con numerosas caras conocidas en su plantilla. Grandes nombres que también soñaban con defender los colores del club en la sección femenina. Algunas de las jugadoras que conforman la plantilla tuvieron mejores ofertas, pero decidieron jugar en la primera temporada de la historia de la sección.

Asllani, una de estas jugadoras, ha querido mandar un emotivo mensaje en la noche del Manchester City-Real Madrid. La sueca ha recordado la primera vez que visitó el Santiago Bernabéu y que, casualmente, fue defendiendo al equipo inglés. Unos hechos que tuvieron lugar "hace cuatro años" y que despertaron cierta pasión por la entidad merengue.

Por aquel entonces, Asllani viajó a Madrid "con algunas" de sus "compañeras de equipo" para "ver el Real Madrid - City de Champions League". Acudieron al estadio Santiago Bernabéu y se sentaron junto a "los aficionados del City". Entonces, justo antes del inicio del partido, el estadio merengue entonó su reciente himno de La Décima. El "Hala Madrid y nada más", recuerda la propia jugadora.

Su sensación, al igual que una parte mayoritaria de los aficionados madridistas, fue la de la emoción: "Recuerdo emocionarme y pensar: 'Espero que nadie me vea'". Estaba "sentada con los fans del City" e iba a llamar demasiado la atención. "Me sentí fuera de lugar y desde entonces quería tener mi camiseta blanca y cantar con ellos" Cuatro años después, la sueca ha cumplido su sueño y no ha querido dejar escapar la oportunidad.

"Esta noche puedo desde la distancia. Vamos Real Madrid", ha escrito en esa publicación de Instagram. Los de Zidane, tras ganar La Liga con holgura, tienen en el Etihad una nueva oportunidad de mostrar su potencial en Europa. La competición fetiche de la entidad, la Champions, es capaz de ver la mejor versión de la plantilla blanca.

Su sueño del Madrid

Asllani no es nueva esta temporada, sino que fichó por el CD Tacón cuando se unió con el Real Madrid. Una apuesta firme para cumplir un sueño y que pudo haberse cancelado si hubiera aceptado otras ofertas. Tenía propuestas para jugar la Champions, pero Asllani prefirió fichar por el club merengue.

Antes había pasado por clubes como el Linköping F. C, donde comenzó su carrera en la élite, pero también por el PSG, el Kristianstads o el Chicago Red Star. En el club francés pasó hasta cuatro temporadas, cuando en 2016 llegó de nuevo al Linköping casi una década después de sus inicios.

"Probablemente podría haber jugado la Champions, podría haber peleado por títulos, pero esta era una oportunidad única para construir un equipo desde cero y ser uno de los pilares de lo que, a largo plazo, será un equipo muy exitoso", relató ella misma a principio de la temporada pasada.

Tal es su madridismo que, consciente de la rivalidad que existe con el Barcelona, mostró sus ganas de que llegase este año para poder enfrentarse a las culés ya con el escudo del Real Madrid en el pecho. "No lo consideraría un Clásico; el año que viene sí lo será", recalcó.

