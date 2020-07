Así es Unik Sports y su fórmula del éxito para ser 'los Mendes' españoles del fútbol femenino

El fútbol femenino sigue dando pasos agigantados para asentarse en el profesionalismo y en la élite mundial. España está siendo fiel reflejo de esa situación y las competiciones poco a poco están cogiendo mayor notoriedad hasta el punto de que se han vendido los derechos televisivos y las apuestas de los clubes no paran de ser más importantes. Y ese crecimiento no se entendería sin empresas como Unik Sports.

Arkaitz Coca y Carlota Planas han lanzado la primera agencia de representación española que lleva de forma exclusiva a mujeres profesionales. Esta última palabra podría definirles, ya que es lo que buscan: que la profesionalización del fútbol femenino sea una realidad al menos para sus representadas.

La experiencia profesional en el mundo del fútbol de Carlota le hace conocer exactamente lo que necesita la futbolista. Eso, sumado a sus conocimientos obtenidos por trabajar al lado de muchos jugadores de Primera División, hizo que Arkaitz, con años detrás de jugadoras en España, le plantease unirse y hacer un plan para crear esta empresa que tiene influencia ya en tres continentes y a la que el coronavirus no ha frenado.

Arkaitz Coca, Misa Rodríguez, jugadora del Real Madrid femenino, y Carlota Planas.

Ambos han sacado un rato de su apretada agenda veraniega que está llena de novedades a diario (prácticamente presentan a una futbolista nueva cada día) para contarle a EL ESPAÑOL los secretos con los que han conseguido que el lanzamiento de Unik sea un éxito, además de descubrir qué diferencias hay entre ellos y un representante de futbolistas masculinos.

¿Cómo comenzó la aventura de Unik?

Arkaitz Coca: Yo monto una agencia de representación de fútbol femenino hace diez años y llevaba varios años colaborando con la empresa de la que dirigía Carlota. Un día bromeando le dije: como sigas trabajando así de bien, te voy a contratar. Y ella dijo: va, no me contrates, hacemos un business plan y montamos una empresa.

¿Esperábais tanta repercusión en tan poco tiempo?

Carlota Planas: La verdad es que no. Aunque lo planteamos creyendo que no había otra empresa que pudiera ofrecer los servicios como nosotros lo íbamos a hacer, vimos un nicho muy grande, que nos podíamos posicionar bien y a la larga dijimos: hemos tomado una decisión muy acertada. Al principio era un gran riesgo, pero no teníamos ni idea de la repercusión y del resultado que podía llegar.

Sí teníamos claro que con nuestro trabajo, experiencia y filosofía, a la larga iba a funcionar. Ahora, que en 20 días íbamos a tener la repercusión que hemos tenido, que íbamos a firmar a las jugadoras que hemos cerrado... pues esto obviamente no. Ha superado los deseos que teníamos para la empresa.

Y todo con la situación actual

CP: Si ya era grande el riesgo, imagínate con la situación actual. Se nos ha juntado todo, pero, por lo que sea, tuvimos la capacidad de ver que había un espacio para nosotros y lo hemos aprovechado.

AC: Hay una frase que lo dice todo: en época de crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. Nosotros teníamos claro el objetivo. Nos daba igual que viniera el Covid-19 a la hora de crear la empresa. Sabíamos que el fútbol femenino estaba paralizado, el objetivo era trabajar en la próxima temporada. No solo en España, también en el resto de países.

"Nos daba igual que viniera el Covid-19 a la hora de crear la empresa"

Veíamos un poco con incertidumbre los procesos de timing, pero estábamos tranquilos por lo que decía antes Carlota. Teníamos un business plan muy definido. El país, vamos a hablar de España, mostraba como se cerraban negocios cada día y nosotros lo íbamos a abrir. Tienes ese pequeño vértigo, pero teníamos claro por nuestra experiencia que iba a ser un éxito. Era un punto de incertidumbre, pero no nos ha perjudicado.

CP: Ha habido mucha gente que ha esperado a ver si seguían las ligas, cómo iban a funcionar los clubes... nosotros teníamos claro que íbamos a por la 2020/2021. Por eso también ahora que el mercado empieza, nosotros estábamos bastante posicionados tanto en España como en Italia o Inglaterra.

Pero al final afrontáis un mercado con los clubes con graves problemas financieros por lo general

AC: El mercado te lo marca tu producto. Nosotros trabajamos con los mejores clubes europeos y si tienes jugadoras adecuadas para sus necesidades, da igual la falta de liquidez. Es más grande el deseo de ganar y las necesidades deportivas. De una manera u otra, estratégicamente, la van a contratar. Tardarán una semana más, dos semanas o un mes, pero la van a contratar.

CP: Es como en el masculino. Hay grandes contrataciones porque los clubes siguen queriendo ganar, ser competitivos. En el femenino pasa lo mismo. Si tus jugadoras tienen potencial para estar en esos equipos, tienes menos problemas para cerrar acuerdos. Pero es verdad que el timing ha sido el adecuado.

Al final el fútbol femenino depende en gran parte de las secciones de los clubes masculinos que han recibido la pandemia como un palo importante con el riesgo de que disminuya su inversión cuando el fútbol femenino estaba en pleno crecimiento

AC: No, no. Para nada. Al revés. Ha crecido. Te lo explico muy sencillamente. Los clubes, la mayoría de los 18 equipos pertenecen a un masculino. La mayoría de los presupuestos de estos clubes han paralizado obras de estadios, inversiones y gastos por el tema del Covid-19. Se han dado cuenta que al no ejecutar esos presupuestos, han podido destinar ese dinero al femenino.

Arkaitz Coca y Carlota Planas, en el Ramón Sánchez Pizjuán

Ganar en femenino es más barato que en masculino y han dicho: si tenemos previsto ampliar el presupuesto en 200.000-300.000, vamos a meterle un millón más. Ahí hemos visto el crecimiento del Sevilla, la entrada del Real Madrid lo ha cambiado todo. El Levante sigue apostando, el Deportivo ha tenido bajas y sigue apostando. El Valencia es una incógnita, pero sigue apostando. El Atlético de Madrid invierte mucho dinero. El Barcelona, más de lo mismo.

No hemos notado diferencia en la parte económica. Lo que sí hemos notado es que se ha paralizado el concepto de traspaso. Fichajes que preveíamos que se iban a hacer, no se han hecho. Pero en las contrataciones no se ha notado.

Hablábais de que la entrada del Real Madrid lo ha cambiado todo, ¿cuánto ha influido a la hora de lanzar la empresa la llegada de este grande?

CP: Cero, nada. Obviamente es bueno, hemos entrado en el mejor momento para el sector. Hemos tenido la suerte de tener un buen timing. El Madrid anunció todo, a pesar de la desaceleración que ha provocado el coronavirus.

AC: Nosotros llevábamos un año y pico dándole vueltas al proyecto de Unik. No se si es causalidad o casualidad que el Real Madrid ha tenido la misma visión que nosotros en elegir el año. Pero no ha tenido nada que ver.

¿Cómo ha sido ese cambio? ¿En qué lo habéis notado vosotros?

AC: Ha cambiado el mercado en Europa entero. Todos los clubes te llaman y te preguntan: oye, ¿cómo viene el Real Madrid?, ¿con qué intenciones?, ¿vamos a poder competir con el Real Madrid? La realidad es que el Real Madrid es un gigante, en femenino es un desconocido, pero es un gigante. El Real Madrid no monta una sección para quedar el décimo.

¿Cómo respondéis a esas preguntas?

AC: Eso lógicamente no lo podemos decir (Risas). Pero sí que es verdad que es un proyecto muy ambicioso. Prueba de ello es que hemos llevado a la portera del Real Madrid.

¿Es rentable invertir en fútbol femenino?

CP: Depende mucho de las jugadoras que tengas. Pasa en masculino, pero en femenino se ve más agravado. Hay jugadoras que cobran el mínimo, desde 16.000 en Primera, y otras que cobran diez veces más. En función de cómo te muevas, define tu rentabilidad. Somos una empresa que, aunque trabajamos con jugadoras que están en este tipo de clubes, reinvertimos. Tenemos una visión muy a largo plazo, no a corto. Ahora mismo habrá gente que se lucre, pero esa gente morirá a medio - largo plazo. Ahora hay que reinvertir, crear y luego ya recogeremos.

"Nuestras jugadoras tienen un servicio más integral que algunos jugadores masculinos"

AC: Si queremos, el primer día ya éramos rentables. Pero teníamos claro lo que dice Carlota. Había que reinvertir, hacer maduro el proyecto, que la gente no vea que no somos una serie de representantes y ya está. Nosotros somos una agencia integral que damos todos los servicios a las mujeres que tienen los hombres. En base a sus necesidades, ellas optan a unos servicios que solo tendrán si gestionamos así la agencia.

CP: Incluso un servicio más integral que reciben los jugadores. Yo vengo de la parte masculina, trabajaba la parte comercial de muchos futbolistas de Primera y, muchos de ellos, un 80 por ciento, no tenían los servicios que tendrán nuestras jugadoras.

¿Cuáles son esos servicios?

CP: La figura del agente es la que traslada una oferta al jugador, el jugador acepta o no, firman, le paga una comisión y ya está. Hay algunos que solo hablan dos veces al año con su agente, nosotros no. Nosotros estamos encima de las jugadoras, hablamos con ellas semanalmente, estamos en sus presentaciones, vamos a sus actividades comerciales... Las jugadoras nos ven cinco o diez veces al año y hablamos varias veces al mes con ellas. Este trato en el masculino no ocurre. Solo en casos específicos como Mendes con sus cinco o diez jugadores top.

AC: Además damos asesoramiento deportivo, legal, gestión de marca personal, estrategias personalizadas en base a los objetivos a los que quieren llegar... Todo se hace en conjunto con ellas, tenemos nuestros departamentos específicos y se trabaja en base a eso. Muy pocas agencias masculinas lo tienen en el mundo. Con nuestras herramientas lo hemos adaptado al femenino para que ellas se vean protegidas desde el minuto uno.

¿Cómo de responsables sois del crecimiento del fútbol femenino español?

AC: Nosotros no deberíamos de tener cuota de responsabilidad. Somos actores, las protagonistas son las jugadoras. No podemos ser la parte importante o una de las partes que ha permitido el cambio. Es cierto que, ante una carencia importante, informamos a las jugadoras del caso de los derechos formativos desde un punto de vista legal, deportivo y ético.

Arkaitz Coca y Carlota Planas, en el Estadi Johan Cruyff

Se ha negociado con los clubes y ninguna de nuestras jugadoras que estaba en esas famosas listas se ha visto afectada en sus negocaciones. Nosotros no podemos ir al ritmo de la Federación ni de la competición porque durante muchísimo tiempo han dejado de lado el fútbol femenino. Nosotros vamos a aportarles lo máximo, si las federaciones, FIFA, UEFA, etc apoyan el crecimiento, nosotros les aplaudiremos. Nosotros tenemos claro nuestro camino y de ahí no nos vamos a aportar.

CP: Nosotros lo que queremos es profesionalizar la gestión. Ahí si tenemos importancia porque a día de hoy no existía ese tipo de trato ni de servicios en el país. En Europa sí que encontramos agencias que son profesionales, pero en España no había. Queremos cambiar esto.

AC: Una cosa que no hemos detallado es que somos una agencia que estamos en crecimiento, pero no nos volvemos locos con tener 100 o 200 jugadoras. Eso sí te hace ser rentable en un día, pero tenemos clara una limitación en base a nuestras necesidades. En un mundo global que en cinco minutos puede cambiar la vida de una persona, tenemos clara la importancia que tienen ellas para nosotros y nosotros con ellas. Si las futbolistas, en voz de los agentes, exigimos lo que debe ser el respeto igualitario del fútbol masculino al femenino, todo esto va a crecer de la mano.

¿Corre riesgo que el fútbol femenino también vea esas figuras de 'súperagentes' que acaparan el protagonismo por encima de los jugadores y que mueven cantidades de dinero que preocupan a UEFA y FIFA?

AC: Yo tengo el placer de conocer a Mino Raiola que es el artífice de este emporedamiento y de la defensa del agente a nivel internacional, y fue muy claro: la posición del agente jamás va a perder la importancia que tiene porque defiende los intereses de una persona.

No hay ley en el mundo que pueda prohibir o limitar los derechos de un trabajador. Si esa persona es libre de elegir a un representante, no solo es lícito, es que es legal. El fútbol tiene sus particularidades porque mueve grandes cantidades, tanto en gastos como en ingresos, pero nosotros tenemos que mirar por los intereses de nuestras jugadoras.

Cuanto más crezca el fútbol femenino, van a crecer los gastos y los ingresos. El agente va a mover ciertas cantidades en las negociaciones. No nos olvidemos de que somos comisionistas, no movemos dinero para nosotros, luchamos por los intereses de nuestras jugadoras. Hay una leyenda urbana que dice que los agentes ganan más dinero que los futbolistas. Eso no es cierto.