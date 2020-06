Vero Boquete: "El Real Madrid Femenino será uno de los mejores del mundo; escucharía su oferta"

Si se habla de fútbol femenino en España hay un nombre que se le viene a la mente a todos los aficionados. Vero Boquete (33 años, Santiago de Compostela) es la mejor futbolista de nuestra historia. Un referente. Una pionera que ahora se encuentra jugando en Estados Unidos en el Utah Royals FC.

Vero Boquete ha jugado en ligas como la española, sueca, alemana o también en la estadounidense, en la cual milita en la actualidad. Pero su nombre siempre es vinculado con un posible regreso a la Primera Iberdrola. Desde que se conociese la formación del Real Madrid Femenino, se ha venido hablando del fichaje de la gallega.

Ella está abierta a escuchar la oferta. "Agradecería el interés y escucharía", asegura en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL y es que Boquete estaría dispuesta a cambiar EEUU por regresar al fútbol español, aunque recuerda que para ello "siempre tiene que haber dos partes interesadas".

La futbolista española Vero Boquete EFE

Esa llamada puede llegar o no, pero mientras tanto la mediapunta sigue con sus objetivos marcados a corto plazo en Estados Unidos, y es allí desde donde está viviendo todo lo que está provocando el terrible asesinato de George Floyd a manos de la policía: "Estamos viviendo un tiempo muy convulso y muy confuso. El racismo es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en nuestra sociedad".

"Debemos informarnos, educarnos, entender de donde viene, reflexionar sobre el sistema, vernos como parte del problema y sobre todo como parte de la solución. Es momento de solidarizarse pero también el momento de actuar, de luchar por un mundo respaldado por los derechos humanos", dice a EL ESPAÑOL la futbolista.

Hablar de Vero Boquete es hacerlo del máximo referente del fútbol femenino en España. En muchas ocasiones has dicho que tú creciste sin uno, pero ahora tú eres uno de ellos, ¿cómo te llega formar parte de este cambio?

Para mí servir de referente es una responsabilidad y una motivación. Saber que lo que hago o digo importa me hace ser más consciente de todo e intentar ser mejor cada día. Cuando creces sin referentes, sin saber siquiera que ser profesional es posible, todo es más difícil, por eso mi objetivo es dejar mi deporte en una mejor situación y que las que vienen ahora lo tenga más fácil.

Ahora las niñas quieren ser futbolistas y ser la próxima Vero Boquete, Jenni Hermoso o Irene Paredes, ¿cuál crees que ha sido el detonante para este giro social?

Mucho tiempo, muchos actos individuales y colectivos, el momento social en el que vivimos, el movimiento #metoo... Hay muchos detonantes. Muchas mujeres antes que nosotras abrieron muchas puertas para que nosotras, las que estamos ahora, podamos abrir muchas más; cada una hace su parte. Lo que está claro es que debemos seguir, el camino todavía es largo.

Pero la pregunta es: ¿Cuánto queda por hacer en España?

Como digo, el camino es largo. Debemos ser realistas y saber que las cosas no cambian de un día para otro. Hay que incidir en la base, en la educación, para que todo el sistema y la sociedad crezca educada en valores y equidad y no en machismo y diferencias. Lo bueno es que estamos en el camino correcto, en los últimos años se han conseguido cosas muy buenas y eso también hay que saber apreciarlo

Precisamente, esta temporada se ha visto frenada la expansión del fútbol femenino en España por la decisión de dar por finalizada la 2019/2020 por la crisis del coronavirus. Pero Primera y Segunda masculinas sí se acabarán, ¿qué opinas de estas decisiones?

Me hubiese gustado que fuese diferente pero la verdad es que es lo correcto, el fútbol femenino no es considerado ni tratado como profesional con lo cual no se tienen los recursos para retomar la competición con garantías y seguridad. Pero eso nos ha de hacer pensar y conseguir cambiar eso, el deporte femenino también debe de ser profesional y gestionarse como tal en el futuro, la pregunta es ¿qué vamos a hacer para conseguirlo?

Ya a partir de la próxima temporada, el Real Madrid Femenino será una realidad después de la absorción total del CD Tacón, ¿cómo ves el futuro del equipo blanco?

El Real Madrid Femenino ha "nacido" para ser un referente, para seguir a su sección masculina y ser uno de los mejores equipos del mundo y seguro que el proyecto femenino, al menos a medio plazo, será igual de ambicioso.

Vero Boquete, en un partido de los Utah Royals FC Instagram (@veroboquete)

El pasado año ya fichó a jugadoras como Jakobsson o Asllani, así como a futbolistas españolas con proyección como Ainoa Campo, ¿habría un sitio para Vero Boquete en este nuevo Real Madrid Femenino?

Esa no es una pregunta para mí, serían el club y los responsables del femenino los que deberían responderla.

Si este verano suena el teléfono, lo coges y es el Real Madrid mostrando su interés y presentando una oferta… ¿sabes lo que dirías?

Agradecería el interés y escucharía. Eso es lo que he hecho siempre durante toda mi carrera, con cualquier club.

Aunque en España hay un claro dominador: el FC Barcelona, que incluso el año pasado llegó a la final de la Women’s Champions League. ¿Es el Barça el ejemplo del avance del fútbol femenino español?

Sí es el ejemplo porque ha demostrado que con un poco más de apuesta, de apoyo y ambición el salto cualitativo es enorme. Si tratas a las jugadoras como profesionales y las dotas de esas condiciones ellas responden como tales. A día de hoy el Barça femenino es uno de los mejores de Europa.

Es en Estados Unidos donde ahora resides y juegas, ¿qué diferencias hay entre el fútbol europeo y el de allí?

Creo que en Europa se tiene más cultura de fútbol y el conocimiento del juego es mayor. Aquí el fútbol quizás es más físico y se busca más el espectáculo.

Recientemente has ingresado en el accionariado de la Agencia University Soccer, ¿qué nos puedes contar de este ambicioso proyecto para las futbolistas del futuro?

Es un proyecto que une fútbol y educación con lo cual fue muy fácil unirse. Estamos hablando de una educación académica a través de una beca deportiva, es una oportunidad fantástica para miles de jóvenes. Nosotros y nosotras desde University Soccer les acompañamos durante todo el camino ayudándoles a prepararse, a conseguir la mejor beca, a escoger la mejor opción...

Además de leyendas como la brasileña Marta, en EEUU juegan algunas de las mejores futbolistas del mundo y vigentes campeonas del mundo. Alex Morgan, Megan Rapinoe… todas ellas no solo luchan dentro del campo por el fútbol femenino, sino también fuera de los terrenos de juego, ¿qué opinas sobre todo lo que están haciendo?

Cuando eres un personaje público con tanto impacto tienes una responsabilidad y sobre todo un poder, el de utilizar tu altavoz y tu influencia para cambiar las cosas para mejor. Ellas lo hacen y el resto las apoyamos, las seguimos y nos unimos.

¿No da que pensar que si allí, en el que el fútbol femenino es más importante que aquí, todavía están luchando por esta igualdad salarial, en España estamos a años luz?

Es que el tema de la igualdad es un problema global. Está claro que en algunos países la situación está peor que en otros, pero cada paso hacia delante en cualquier parte del planeta es un triunfo de todos.

Fue el pasado mes de febrero cuando aquí se firmó el convenio colectivo, ¿qué se te pasó la cabeza cuando te llegó la noticia?

Vero Boquete, en el estadio VeroBoquete de San Lázaro Instagram (@veroboquete)

Que ya era hora, eso fue lo primero que pensé porque tener un convenio colectivo con unos mínimos a partir de los que seguir creciendo era fundamental. Pero hay cosas incluso más importantes que el convenio, necesitamos una nueva Ley del Deporte que se adapte a los nuevos tiempos tiempo y que incluya el deporte femenino como profesional.

Tú has conocido varias ligas, diferentes culturas… ¿cómo has vivido este proceso de ir a más en el fútbol femenino durante tu carrera?

He disfrutado y sigo disfrutando mucho con el proceso. Pasé de no poder ni soñar con ser futbolista a jugar en las mejores ligas, disputar un Mundial y una Eurocopa, ganar una Champions... El fútbol me ha dado tanto que siempre estaré en deuda con él.

¿Le queda cuerda para rato a Vero Boquete?

Si, yo creo que sí. Me encuentro muy bien tanto física como mentalmente, con ilusión, con retos y objetivos, y con la capacidad de seguir mejorando cada día.

¿Y será posible volver a verte jugando en España?

Ojalá, a mí me gustaría; siempre he dicho que después de tantos años fuera, volver a mi país y poder ser futbolista profesional sería una satisfacción y una muestra inequívoca de todo lo que hemos avanzado. Pero en esto de la vuelta siempre tiene que haber dos partes interesadas.

Sin motivo alguno aparente, en la Selección dejaron de contar contigo… ¿Ves posible un regreso? ¿Siguen sin darte ninguna explicación?

Mi tiempo en la Selección hace tiempo que se terminó y evidentemente no fue algo que yo escogiese. Las razones nunca las supe pero para eso ya es tarde. Me da pena no poder representar a mi país pero no es algo que dependa de mí ni de mi fútbol.

Hablando de Vero Boquete y sus objetivos, ¿cuáles son los más próximos?

Pelear por la liga americana. Debido al Covid-19 tendremos que jugar un formato nuevo, una especia de mundial en una misma sede (aquí en Salt Lake City), todos los equipos, una fase de grupos y después cuartos, semis y final, todo en mes. Será duro y difícil pero intentaremos competir por el título.

Para terminar, ¿qué nos puedes contar de la Escola Vero Boquete?

Es un proyecto que iniciamos, hace ya nueve años, en mi ciudad Santiago de Compostela. A través del cual organizamos campus, torneos, jornadas, conferencias... Trasmitiendo valores mediante el fútbol y educando en igualdad.

