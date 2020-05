Paige Williams, de su posible fichaje por el Real Madrid Femenino a convertirse en bombera

El CD Tacón consiguió el sueño del ascenso a la categoría reina del fútbol femenino español la pasada temporada. Esto se unió a que a partir de junio del 2021, pasaría a convertirse en el nuevo Real Madrid Femenino. Las de David Aznar se ejercitan desde que se supo la absorción en Valdebebas y de cara a la 2020/2021 consiguieron importantes incorporaciones como las de Sofia Jakobsson o Kosovare Asllani.

Otra jugadora internacional pudo haber vestido de blanco, pero su fichaje se frustró, pese a que incluso llegó a hacer las pruebas en Valdebebas y se codeó con Marcelo, el segundo capitán del equipo masculino que dirige Zidane. Esta futbolista no es otra que Paige Williams. La británica ha confesado ahora todo lo que ha vivido en los últimos meses.

"Estuve cerca de fichar por el Real Madrid. Todos me hicieron creer que acabaría allí. Resultó que una de sus jugadoras no podía salir cedida, así que no podían hacerme hueco", ha asegurado en declaraciones para la BBC. Al mismo tiempo, en esa entrevista también ha afirmado que habló con Marcelo en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

Paige Williams, exfutbolista del Birmingham femenino Twitter (@paigewilliams03)

Después de probar también suerte en el Liverpool y Brighton, Paige Williams decidió dar un giro radical a su vida. "Era como si todas las señales me alejaran del fútbol. Fue un momento muy loco. Me asusté un poco al pensar, que sin fútbol, no tendría absolutamente nada. Nunca he ganado una gran cantidad de dinero, así que realmente no tengo ahorros. No tengo casa, no tengo estudios... Pensé: ¿En qué puedo ser buena? Fue mi madre quien sugirió acudir al servicio de bomberos", ha confesado.

Cambio de vida

Paige Williams llegó a jugar en las categorías inferiores de la selección de Inglaterra de fútbol femenino, pero ahora se dedica a salvar vidas como bombera: "Un error en el campo te puede llevar a encajar un gol. Un error en mi nuevo equipo te supone perder vidas. Sé que tengo que dar la mejor versión de mí todos los días para ayudar a mantener a la gente de Merseyside -Liverpool- a salvo y eso me emociona. Me encanta mi trabajo".

[Más información - 2020, el año I del Real Madrid Femenino: así será el inicio del proyecto para reinar en España y Europa]