Hegerberg: "Es positivo que el Real Madrid, el mayor club del mundo, invierta en el femenino"

Ada Hegerberg, la primera ganadora del Balón de Oro femenino y jugadora del Lyon, se encuentra en Francia pasando el confinamiento debido a la crisis sanitaria del coronavirus que ha provocado miles de contagios y muertes en todo el mundo. Además, sigue recuperándose de su grave lesión de ligamentos cruzado.

Al igual que Rapinoe, es una de las jugadoras que más lucha por la igualdad. Y quedó demostrado cuando renunció a ir al Mundial de Francia como signo de protesta por la desigualdad existente entre el fútbol masculino y el femenino. La primera Balón de Oro femenina de la historia habló en una entrevista a AFP de la actualidad con el fútbol femenino como foco.

"Es esencial que el fútbol femenino no pierda su lugar. Sabemos que el masculino es lo primero, con todos los interrogantes sobre el dinero y la reanudación de los campeonatos, pero es importante que nosotras sigamos progresando y presionando. Estaremos sentadas en segunda fila mientras dure el confinamiento, pero es crucial que no desaparezcamos en el fondo", explicó la noruega en una entrevista a AFP.

Eurocopa femenina

También habló del habló del aplazamiento de la cita europea a 2022: "Es un auténtico debate. Leemos sobre los cambios que hay que hacer. Entiendo la importancia de los derechos de televisión, porque también nos beneficiamos".

Luka Modric del Real Madrid, Ada Hegerberg del Olympique Lyonnais, y Kylian Mbappe del Paris St Germain EFE

Necesitamos el fútbol masculino para ser estables y para desarrollarnos hasta que podamos autofinanciarnos. Los mayores clubes femeninos están en dificultades, así que podemos imaginar hasta qué punto esta crisis va a afectarnos", comentó.

El confinamiento

"Es una situación a la vez muy simple y muy rara. Hago como todos, intento mantener la calma y confío en que la normalidad volverá relativamente rápido. Hablo con mi familia en Oslo. Veo nuestros partidos, me analizo. Para mí es la parte más importante en el aspecto mental. Me he puesto la final de la Champions de la temporada pasada un montón de veces, lo admito, sólo para reencontrarme con esas buenas sensaciones".

El Real Madrid femenino

Hegerberg también quiso hacer mención a la llegada del Real Madrid al fútbol femenino: "Es muy positivo que tengas al mayor club masculino del mundo ahora invirtiendo en una sección femenina. Así es como debe ir el fútbol femenino. Es el presente y el futuro. Manda un mensaje a los otros clubes".

Sobre la posibilidad de vestir la camiseta blanca, Ada comentó lo siguiente: "Imposible decirlo. Estoy en el Lyon y comprometida con lo que hago aquí. No puedo decir donde estaré en uno, dos o tres años".

[Más información: El fútbol femenino sigue creciendo: estas son las sedes para las próximas finales de Champions]