Jakobsson, la estrella del Tacón, abandona el confinamiento en Madrid y regresa a Suecia

El periodo de cuarentena del Real Madrid finalizó después de superar ese periodo tras el positivo de Trey Thompkins, jugador de baloncesto. Esto ha provocado que Sofia Jakobsson haya decidido abandonar la capital de España para poner rumbo a su país y quedarse allí hasta que se puede regresar a la rutina y a los entrenamientos.

La propia Jakobsson lo ha confirmado en sus redes sociales, donde ha puesto un mensaje del porqué de su viaje a Suecia y también una instantánea del aeropuerto de Estocolmo.

La futbolista del CD Tacón ha querido explicarse ya que muchos pueden no haber visto bien que abandone Madrid para volver a su país, sobre todo por el alto número de contagiados y fallecidos por coronavirus que se registra en España.

"Algunas personas creerán que no he tomado la decisión correcta en estos momentos, pero he tomado esta decisión por mi familia y creo que es la decisión correcta para mí y para ellos", escribía la sueca en Instagram.

Sofia Jakobsson es una de las mejores jugadoras del equipo que dirige David Aznar. Llegó el verano pasado con vistas a formar parte del Real Madrid Femenino ya de cara a la temporada 2020/2021. Mientras ese momento llega, está a la espera de si se reanuda la Primera Iberdrola o se da por finalizado el curso.

