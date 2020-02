El Tacón y el Valencia se reparten los puntos en la Ciudad Real Madrid

El Tacón volvió a la Ciudad Real Madrid para jugar el segundo partido de la semana, después de conseguir el billete de los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Rayo Vallecano. Con estas inmejorables sensaciones, las blancas recibieron en Valdebebas a un Valencia que ha tenido una temporada complicada. Finalmente, el marcador no se movió y reparto de puntos. [Narración y estadísticas: CD Tacón 0-0 Valencia]

Sorprendió el Valencia en los primeros compases del partido. Con el cambio de entrenador, las jugadoras del conjunto blanquinegre salieron a morder para conseguir demostrar que pueden tener un sitio en el once titular valencianista. Pero enfrente se encontró con un Tacón que atraviesa por uno de sus momentos más dulces de la campaña 2019/2020.

Ocho puntos separaban en la clasificación a madrileñas y valencianas en la clasificación antes del comienzo del encuentro. Intensidad e igualdad de fuerzas en la primera media hora de partido. Las ocasiones se repartieron entre uno y otro equipo, aunque rondó más el área rival el Valencia. Pero fue Sofia Jakoksson la que estuvo a punto de abrir el marcador, pero Enith acabó atajando el disparo.

Sofia Jakobsson, en el CD Tacón - Valencia Twitter (@CD_Tacon)

El partido se fue animando en los minutos finales de esa primera mitad. Primero fue Asllani la que con un centro lateral llevó el peligro al área che. Después fue Flor la que puso contra las cuerdas a Yohana, que achicó bien y el esférico acabó estrellándose en el palo. Y tras esto llegó la jugada de la polémica. El Tacón pidió que el balón había entrado después de un testarazo de Ohale, pero la colegiada dejó seguir el juego.

Kosovare Asllani y Sofia Jakobsson crearon el peligro, pero fue el Valencia el que dominó durante los primeros 45 minutos. Así llegó el tiempo del descanso con el empate a 0 fijado en el luminoso y con un conjunto blanquinegre sorprendiendo al Tacón en la Ciudad Real Madrid.

Intercambio de golpes

Tras el paso por vestuarios, los dos equipos buscaron el gol con el que poder encarrilar el encuentro y sumar a su casillero tres importantes puntos. Ubogagu golpeó primero con un disparo que repelió la guardameta che, para después ser el Valencia el que lo intentó con un chut que se marchó por encima de la portería de Yohana.

Asllani fue la jugadora del Tacón más activa. La sueca hizo suya la banda con la colaboración por el otro flanco de su compatriota. Pero no llegó Kosovare a que ninguna de sus incursiones acabase con el deseado gol para las de David Aznar. Así llegaron los primeros movimientos de pizarra de uno y otro técnico.

Chioma Ubogagu, en el CD Tacón - Valencia Twitter (@CD_Tacon)

Ubogagu y Lorena Navarro dejaron sus sitios a Patricia Carballo y Jessica, para después ser Asllani la que se retiró y entró en lugar Malena Ortiz. Con estos cambios, David Aznar intentó dar a las suyas un soplo de aire fresco con el que imponerse a las valencianistas con diez minutos por delante para sumar esos tres puntos.

Bea Beltrán casi deja mudó a la afición del Tacón después de trenzar una jugada que llevó el 'uy' a la grada. La mejor de las ches no en la Ciudad Real Madrid no logró el objetivo, mientras que en la otra parte del campo era Sofia Jakobsson la que no paró de intentarlo hasta el pitido final, igual que una Jessica Martínez que a punto estuvo de marcar, por partida doble, en el descuento. Pero no pudo ser, reparto de puntos en Valdebebas.

