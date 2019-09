Sara Ezquerro, expulsada del Atleti por llevar la camiseta del Madrid, cumple su sueño en el Tacón

La Primera Iberdrola ha echado a andar y con ella ha tenido lugar el estreno del CD Tacón en la máxima categoría de fútbol femenino. La plantilla está preparada para dar lo mejor de ellas en esta competición y para demostrar que están a punto para asumir esta responsabilidad y exigencia. No obstante, las novedades que se han ido presentado en los últimos meses han revolucionado el club.

El Real Madrid anunció su intención de formar un equipo femenino y posteriormente, dieron la noticia de que el CD Tacón sería absorbido para, a partir de la próxima temporada, ser el Real Madrid Femenino. Una excelente noticia que revolucionaba el panorama futbolístico actual y que suponía cumplir un sueño para muchas jugadoras.

Para la portera del conjunto madrileño, Sara Ezquerro, esta decisión le permitía hacer realidad el sueño que persigue desde pequeña: vestir los colores del Real Madrid. No obstante, no todo ha sido un camino de rosas para la futbolista. La joven guardameta nació en Madrid el 5 de abril de 1999 (20 años) y comenzó su andadura en este deporte en 2014, concretamente en el Atlético de Madrid C.

Tras dos temporadas en esta categoría del filial colchonero, subió a su equipo B, en el que militó durante una campaña. Su etapa rojiblanca finalizó tras estallar una gran polémica en torno a sus sentimientos hacia el Real Madrid. María Calvo, excompañera de Sara en el Atleti, publicó una comprometida fotografía en la que ambas aparecían en los alrededores del Santiago Bernabéu vestidas de los colores del equipo blanco y celebrando la Undécima, junto al siguiente mensaje: "Reyes de Europa".

La entidad madridista se proclamó campeona de la Champions League tras imponerse en la final ante el Atlético de Madrid. Esta imagen provocó que la próxima temporada no le renovaran el contrato y se quedara sin equipo. "Gracias por estos años, asumo la decisión del club. Espero que el tiempo ponga a cada uno en su lugar, nos volveremos a encontrar", anunció la jugadora tras la decisión del club.

Sara Ezquerro. Foto: Twitter (@saritaezquerro)

Carta de despedida al Atlético de Madrid

Posteriormente, Sara Ezquerro publicó una carta abierta de despedida en Twitter y se disculpó con el club rojiblanco: "Desde muy pequeña he sido seguidora del Real Madrid, muy a pesar de mi padre, que es atlético de corazón, y ello me ha llevado celebrar sus éxitos de igual forma que he celebrado los del Atlético de Madrid".

"Nunca fue mi intención ofender al Atlético de Madrid ni a sus aficionados y simpatizantes. Por eso, lo siento. Y desde aquí pido mis más sinceras disculpas a todos los atléticos que se hayan ofendido por la foto, sobre todo en un momento de gran tristeza y decepción después de la final de Milán", concluyó.

A pesar de esta disculpa, la guardameta recibió insultos y amenazas pasando el peor trago de su vida. Sin embargo, le llegó la oportunidad por parte del CD Tacón. La madrileña fichó para la temporada 2016/2017 y desde entonces, ha conseguido grandes éxitos en Segunda División.

El CD Tacón. Foto: Twitter (@saritaezquerro)

Sara ha ganado tres Ligas consecutivas en esta categoría y ha jugado dos 'playoff' de ascenso. El último le ha dado el pase a la Liga Iberdrola que juegan actualmente. No obstante, la estelar noticia llegó con la absorción del CD Tacón por el Real Madrid y su posterior renovación con el club. La portera ha podido cumplir un sueño que lleva persiguiendo desde pequeña.

Aunque haya sido Yohana Goméz Camino la elegida para el debut del equipo en la Primera Iberdrola ante el Barcelona, no cabe duda de que tendrá la oportunidad de demostrar que está a la altura de un proyecto que comenzará oficialmente en julio de 2020.

