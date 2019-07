El Tacón negocia con la estrella sueca Asllani para el Real Madrid Femenino

Kosovare Asllani fue una de las grandes sensaciones del Mundial de Francia femenino con la selección de Suecia. La delantera cuajó una gran actuación en el campeonato y su selección acabó como tercera clasificada. Tras ello, se ha dado a conocer la noticia que la jugadora no seguirá vinculada al Linköping, el que había sido su club hasta la fecha, por lo que ahora está abierta a nuevos retos.

En este sentido, el portal Sportbladet ha informado de que el destino de Asllani podría estar en España. Concretamente el citado medio ha desvelado que la jugadorea podría acabar en el CD Tacón, o lo que es lo mismo, en el club que será el Real Madrid Femenino a partir del verano de 2020. Los rumores se han disparado por completo y la expectación se mantiene a la orden del día tras conocerse que la delantera ha quedado desvinculada de su actual club.

Ante ello, su agente Arash Bayat ha prestado declaraciones y no ha querido 'mojarse' en exceso sobre la posibilidad de que Asllani pueda acabar en el futuro Real Madrid Femenino: "España es interesante, pero no comentaré sobre ningún club en este momento".

Asllani con la selección de Suecia. Foto: Instagram (@asllani9)

Por otra parte, Olof Unogard, quien ha sido su entrenador en el Linköping, no se ha mostrado sorprendido ante los rumores que sitúan a la delantera sueca en la capital española: "Este es un nombre que se ha mostrado anteriormente, pero en términos bastante vagos. No han mostrado ningún interés concreto para nosotros y esto es en parte una noticia nueva para mí. Pero no estoy realmente sorprendido".

Todo por resolver

De esta forma, el culebrón del futuro de Asllani está servido mientras que la especulación con su posible llegada a España y al equipo femenino que formará el Real Madrid han cobrado mucha fuerza. La gran actuación de la delantera en el Mundial de Francia podría ser un factor clave a la hora de concretar su fichaje y que, de esta forma, el CD Tacón se asegure un refuerzo de garantías para su línea de ataque.

