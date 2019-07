Vero Boquete: "Quiero volver a España, pero no me he ofrecido a jugar en el Real Madrid"

Probablemente el deporte femenino se encuentre en su momento de mayor apogeo; sobre todo en lo que a fútbol se refiere. El deporte rey ha expandido sus fronteras de forma vertiginosa en los últimos años. Buena prueba de ello es el Mundial de Francia 2019. Más allá de la selección que se corone como campeona en la final de este fin de semana, la figura de la mujer es la que verdaderamente ha ganado la batalla dando un zarpazo histórico sobre la mesa.

En el caso de España, la tendencia está batiendo todos los récords. El fútbol femenino llena estadios de élite como el Metropolitano o San Mamés. Una dinámica que ha crecido aún más con la Selección de Jorge Vilda, la cual ha recibido un apoyo y un seguimiento mediático insólito, a pesar de haber caído en octavos de final ante Estados Unidos.

Una de las máximas responsables de ejercer como embajadora del fútbol femenino español por el mundo es Verónica Boquete (Santiago de Compostela, 32 años). La española se ha erigido como una de las mejores futbolistas de la historia de España. Su fútbol y sus goles han pasado por las filas de trasatlánticos europeos como Bayern y PSG.

La delantera y excapitana de la Selección es un icono nacional siendo pionera en la promoción del deporte rey. El apellido boquete siempre estará asociado a la marca España del fútbol femenino. Ahora Vero se encuentra concentrada en sus objetivos deportivos en Estados Unidos, aunque no pierde vista a España, tal y cómo ha revelado en una entrevista exclusiva a EL ESPAÑOL.

Pregunta: Hola Vero, en primer lugar gracias por atender EL ESPAÑOL. ¿Cómo estás? ¿en que proyectos estás inmersa ahora?

Respuesta: "¡Hola! ¡Gracias a vosotros! Pues ahora mismo estoy centrada en mi temporada en Estados Unidos. En intentar ganar esta liga con mi equipo -Utah Royals-. Además, estoy en el programa de FIFA Legends para la promoción de este mundial y del fútbol femenino en general, y continúo con proyectos con mi escuela de fútbol -Escola Vero Boquete-. A nivel social estoy comprometida con el movimiento Common Goal con el que intentamos, a través del fútbol, mejorar la vida de mucha gente".

P: En 2018 dejaste la Selección, ¿cómo está siendo para ti ver los toros desde la barrera? ¿es más duro? ¿preferirías estar sobre el campo?

R: "Bueno, yo no dejé la selección... sin ninguna explicación dejaron de contar conmigo. Las razones o no, no las sé, pero es una situación que he tenido que aceptar. Es evidente que preferiría estar en campo y es duro verlo desde fuera, pero estoy disfrutando de este mundial igualmente".

P: Aunque ya no estás con la Selección, ahora el fútbol femenino está creciendo más y tu eres una institución para el fútbol español. ¿Contemplas la posibilidad de volver a jugar con España?

R: "Como he dicho antes, no he sido yo quien ha cerrado la puerta y mi vuelta a la selección no depende de mi, y creo que tampoco de mi juego o mi nivel, no hay nada que pueda hacer y por eso sé que mi tiempo en la selección se ha terminado".

P: ¿Cómo has vivido la trayectoria de España en Francia? ¿Cómo valoras la participación de España del 1 al 10? ¿Por qué?

R: "He visto todos los partidos, el primero en directo en el estadio. Creo que la selección ha ido de menos a más. Contra Sudáfrica no estuvieron bien pero a partir de ahí el juego cambió. Contra Alemania estuvieron muy bien tanto con balón como sin el, y solo faltó efectividad de cara a gol. Contra China más de lo mismo y contra Estados Unidos incluso se mejoró. Creo que en líneas generales la selección estuvo de notable, 7-8, y en el futuro solo se podrá mejorar".

Vero Boquete, futbolista española EFE

P: Las chicas casi consiguen eliminar a Estados Unidos en octavos de final. ¿Qué crees que nos faltó para pasar? ¿puede ser experiencia?

R: "Un poco de experiencia, un poco a nivel físico, un poco más de verticalidad y creación de oportunidades... Al final, contra estos equipos, todo te tiene que salir muy bien".

6. Ese partido además fue muy polémico por los penaltis señalados. ¿Crees que fue un resultado injusto? ¿Nos perjudicaron en el arbitraje? ¿Qué solución propondrías para evitar estas polémicas?

R: "Creo que los penaltis fueron bastante 'suaves', el primero si es y el segundo no lo creo... pero hubo otros que si fueron y no se pitaron, con lo cual creo que no es justo agarrarse a esto. Debemos quedarnos con el buen juego y mejorar o ajustar lo necesario para ganarles en el futuro".

7. En España, tanto futbolistas como público están criticando mucho el arbitraje. ¿Crees que la actitud de España está siendo adecuada? ¿Puede parecer que no sabemos perder?

R: "Cuando pierdes es más fácil enfadarse, es normal. Y si piensas en que has perdido por dos penaltis discutibles todavía más. Pero creo que en líneas generales el arbitraje está siendo justo, eso es lo que intentan. A veces estás más de acuerdo, como con los dos penaltis a favor contra Sudáfrica, y a veces más en contra como en el último partido. Los arbitrajes, a veces, influyen mucho en el juego pero no lo podemos controlar.. debemos de fijarnos en lo que si depende de nosotros".

P: ¿Y sobre la soberbia de las estadounidenses (su seleccionadora llegó a decir que podían haber goleado a España), ¿qué opinas?

R: "Los estadounidenses siempre ven las cosas muy a su favor y muchas veces pecan de arrogancia. Están acostumbradas a ganar y sus declaraciones son casi siempre positivas porque es lo que las retroalimenta. Imagino que las declaraciones de su seleccionadora van por ahí, pensando en sus jugadoras".

Vero Boquete

P: ¿Quién ha sido la futbolista española que más te ha gustado? ¿Y de otra selección?

R: "Destacaría a varias, Irene Paredes, Virginia, Jenni y Lucía. Creo que estás 4 han destacado por encima de la resto. De otras selecciones, Henry con Francia, Caroline Hansen con Noruega, Lucy Bronze o Ellen White en Inglaterra, Miedema y Spiste con Holanda... y un largo etcétera. En este mundial podemos ver a muchas de las mejores".

P: ¿Qué te parece la llegada del Real Madrid al fútbol Femenino? ¿En que ayuda y en que perjudica la entrada del Madrid a la Liga Iberdrola?

R: "Me parece fantástico, el futuro del fútbol femenino pasa por los clubes de fútbol y si compromiso y apoyo para con nosotras. Tener un Real Madrid femenino es bueno en España para la Liga Iberdrola y también a nivel internacional".

P: ¿Qué consejos le darías al Real Madrid en esta nueva aventura?

R: "No soy nadie para dar consejos y menos a club como el Real Madrid. Imagino que su primera idea será rodearse de gente con conocimiento en el fútbol femenino, eso si ayudaría sobretodo en los inicios".

P: ¿A qué jugadoras crees que debería fichar este nuevo Real Madrid Femenino?

R: "Tampoco es algo en lo que deba opinar, dependerá del proyecto y de sus objetivos. De lo que si estoy segura es de que a cualquier jugadora le gustaría jugar en el Real Madrid, fichar les será bastante fácil".

P: Te has ofrecido para jugar en el Madrid. ¿Te gustaría regresar a España para jugar en el Real Madrid?

R: "No me he ofrecido a nadie, soy jugadora de Utah Royals y estoy muy centrada en la temporada y en nuestros objetivos. Lo que si he dicho, es que mi teléfono está encendido y si hay algún interés estaré encantada de hablar y valorar la posibilidad. ¿Me gustaría volver a España?, si claro. Me gustaría ser futbolista profesional en mi país, es lo que he tenido que buscar y encontrar fuera desde hace 10 años. Sé que volveré, pero no se si será muy pronto, pronto o más tarde".

Verónica Boquete

P: Hace poco dijiste que a tus amigos les hacía ilusión verte en el Madrid. ¿Tu entorno es madridista?

R: "En mi entorno hay de todos los colores (risas). A algunos les encantaría verme de blanco y a otros no les haría ninguna gracia".

P: ¿Cómo vives tu etapa en Utah? ha sido para ti cambiar el fútbol europeo por el norteamericano? ¿qué cosas creen que cambian? ¿Es alto el nivel?

R: "Es mi tercera etapa en USA, conozco la liga, el estilo, los condicionantes, la vida en este país... Jugar en diferentes países me ha hecho mejor jugadora y después de varios años en Europa este era el proyecto que más me interesaba. La liga es muy competitiva, todos los partidos son muy disputados, el nivel es alto y cuenta con algunas de las mejores jugadoras de la mundo. Todas las futbolistas de la selección americana juegan aquí y hay muchas internacionales, es la liga que ha aportado más jugadoras al mundial. Además, hace años perdí la final de este campeonato en los penaltis y quería intentar ganar una vez más, por eso he venido, por mi ambición deportiva".

P: Muchas gracias por tiempo Vero, suerte en Estados Unidos.

R: "Gracias a vosotros".

