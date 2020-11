Juanjo Narváez, el canterano del Real Madrid más solidario: "No tienes para comer, escríbeme"

El actual jugador del Real Zaragoza, Juanjo Narváez ha decidido poner su granito de arena con todos aquellos que se están viendo afectados de forma económica por culpa de la pandemia de coronavirus. Este delantero colombiano que descubrió el Real Madrid y que llegó en 2012 a su cantera ha tenido un gesto solidario que no ha pasado desapercibido ni para la afición maña ni para los que le recuerdan en Valdebebas.

"Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme por privado. Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener siempre para ofrecerte. No te vayas a la cama, y mucho menos tus hijos, sin comer. ¿Quién más se suma? Entre todos podemos", expone en un vídeo que ha compartido la cuenta oficial del Zaragoza poniéndose al servicio de quién lo necesite.

El cafetero que llegó este verano a la capital aragonesa quiere ofrecer su mano a todos aquellos que lo están pasando realmente mal porque se hayan quedado sin recursos económicos durante este duro momento que está viviendo el país y el mundo entero. "Dentro de mis posibilidades, trataré de ayudarles. Si necesitan una caja de leche, comida o lo que sea, estaré pendiente de mis redes sociales para colaborar", sentencia el delantero en este vídeo que ya se ha hecho viral.

Narváez insiste en la idea de que nadie se achique a la hora de pedir ayuda ya que no hay nada de lo que avergonzarse. Es una situación complicada para una gran cantidad de familias y él quiere evitar que el riesgo que supone pasar por algo así tenga consecuencias en la salud de la gente. "Mucha gente se ha unido. He hablado con muchas personas que necesitan que les eche una mano. Espero llegar al máximo de familias posible. Que nadie tenga miedo en escribirme porque tendrán respuesta", finaliza el delantero.

Pasado merengue

Este delantero colombiano llegó con 17 años a la capital de España. Disputó hasta 29 partidos con el Real Madrid Castilla, donde marcó cuatro goles. Antes, pasó también por el ya extinto Real Madrid C, donde hizo un gol en cuatro encuentros. También disputó la UEFA Youth League durante una temporada, donde hizo cinco goles y dio una asistencia en un año que se descubrió como una gran joven promesa.

Después el Real Betis hizo una apuesta por este jugador pagando 300.000 euros. Allí ha ido alternando entre el filial y el primer equipo, hasta que salió cedido a Córdoba, Almería y Las Palmas. Este verano quedó libre de contrato y el Zaragoza se hizo con sus servicios para ser el recambio de Luis Suárez. Con el alto listón que dejó su compatriota, Narváez tiene el reto de demostrar su valía.

