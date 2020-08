El Castilla de Raúl cuenta con dos refuerzos: Hugo Vallejo y Kenneth Soler

El Real Madrid continúa haciendo los deberes también en lo que se refiere a las categorías inferiores del club. A falta de que se conozca de forma oficial cuándo dará inicio la Segunda División B, en la web del conjunto merengue ya figuran en el plantel del Castilla tanto Hugo Vallejo como Kenneth Soler.

19 futbolistas son los que forman parte de la plantilla. Entre ellos, por el momento, también se encuentra un Feuillassier que ha sido vinculado con algunos equipos e incluso ha sonado mucho su posible regreso a Argentina para jugar en el Racing de Avellaneda.

Por el momento tanto Franchu como Hugo Vallejo y Kenneth Soler figuran en la modificación del plantel que tendrá a sus órdenes Raúl, quien en estos momentos está a un solo paso de hacer historia con el Juvenil A en la UEFA Youth League, título que se le ha resistido al Real Madrid y que ahora tiene a 90 minutos de diferencia.

Habrá que esperar para conocer quiénes serán los futbolistas que formen parte del primer filial del Real Madrid en la 2020/2021, incluso se habla de que Hugo Vallejo puede volver a salir cedido, quien después de abandonar el Málaga acabó en el Deportivo de La Coruña para disputar lo que restaba de campaña.

Hugo Vallejo

El futbolista, cuando firmó su contrato con el Dépor, aseguraba ya que su deseo era acabar triunfando vistiendo la elástica blanca: "Ojalá acabe en el Madrid, pero mientras tanto, tengo que pensar en el Dépor". Un Hugo Vallejo que no lo ha tenido nada fácil, tal y como declaró él mismo en su día.

"No ha sido fácil, se crearon bulos sobre mí, que si tenía contrato con otros equipos… al final acabé pagándolo. Bajé al filial, entrenaba y jugaba, pero después dejé de jugar ahí también. Ha sido complicado, he sufrido bastante y me ha hecho daños a nivel psicológico. Pero he podido aguantar y salir adelante", señaló el delantero.

Hugo Vallejo nació el 15 de febrero del año 2000 en Granada y ha pasado por clubes como el Atlético Malagueño, el Málaga y después de salir del conjunto baquerón en el Deportivo para ahora formar parte, al menos de momento, de la plantilla que tendrá Raúl González Blanco a sus órdenes en la temporada 2020/2021.

De él destacan en la web del Real Madrid su perfil ofensivo, gracias al cual "puede desarrollar su juego como extremo o en la punta de ataque". También se pone de relieve su experiencia en Segunda, así como "su presencia física" y su potencia. Jugador vertical al que le gusta asociarse y "siempre tiene la portería rival en mente".

Kenneth Soler

De la cosecha del 2001, el centrocampista nacido en Tarragona un 19 de febrero ha pasado por varios clubes catalanes antes de desembarcar en Valdebebas. Calafell, Vilanova, Barcelona, Reus y Espanyol han sido los equipos en los que ha jugado alguna vez, todo ello para ahora dar el siguiente paso en su carrera: el Real Madrid.

En su biografía en la web del club blanco se destaca la "velocidad y capacidad para el desborde" del extremo, quien como Hugo Vallejo tiene un perfil muy ofensivo y no duda en encarar "con asiduidad" a los futbolistas rivales con el objetivo de "llegar hasta la línea de fondo y colocar centros medidos".

[Más información - La emotiva carta de Moha tras su fichaje por el Valladolid: "El Madrid empezó siendo un sueño"]