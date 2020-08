Raúl explica por qué el Real Madrid le envió a la Youth League: "Fue una sorpresa"

El Real Madrid no consiguió avanzar en la Champions. Sin embargo, la sed de triunfos europeos se ha saciado gracias a la labor de Raúl González Blanco y su equipo. El filial merengue logró vencer en semifinales al Salzburgo y la cantera madridista jugará su primera final de la historia en la UEFA Youth League.

El entrenador del Real Madrid, mito del club, suma así un nuevo logro en su carrera. Por ello, al término del partido quiso mandar un mensaje a todos los aficionados a través de Realmadrid TV. El técnico, además de felicitar a los jugadores, destacó que ha habido "mucha gente que durante años ha trabajado por estar en esta final".

Raúl, en toda una lección de elegancia, se acordó de "todas esas generaciones" que han crecido en Valdebebas y que se quedaron a las puertas del título. "Muchas merecían estar", aseguró, y por ello intentarán jugar de la mejor manera posible. Por ellos y por los que no tuvieron la fortuna de llegar tan lejos.

El duelo ante el Salzburgo comenzó de la mejor manera, con un tanto a favor antes de llegar al minuto cinco de juego. Sin embargo, la segunda parte fue algo diferente tras la reacción del rival y su gol del 2-1. Según Raúl, hubo "dos partes totalmente diferentes", donde tuvieron que jugar más al ataque y, en la otra, tuvieron que centrarse en el aspecto defensivo.

Raúl se abraza a los jugadores del Real Madrid tras conseguir el pase a la final de la UEFA Youth League @LaFabricaRM

El físico, al fin y al cabo, empieza a ser clave. "Llevábamos cinco meses sin competir. Este es un grupo que se ha hecho durante siete semanas, ha estado entrenando con mucha ilusión y con ganas de estar aquí". Tiene claro que "no se llega a las finales y no se consiguen los títulos si no hay sufrimiento" y su estancia en la final refleja el "gran trabajo" de la plantilla.

La sorpresa del puesto

Raúl ya hizo historia como jugador del Real Madrid y, años después de su retirada, ha demostrado que la preparación en los banquillos y el trabajo para ser entrenador tiene sus frutos. "He podido cumplir mi sueño como jugador y ahora tengo la oportunidad de ser entrenador", ha recalcado al término del partido a los micrófonos del club.

Ni él se esperaba que fuera a ser el entrenador en el torneo. "El club decidió que como iba a ser muy corto era el candidato para llegar a estos chicos. Para mí fue una grata sorpresa". Tomó los mandos con "ilusión" y se puso a trabajar. La felicidad, sin embargo, es contenida. Raúl, buen conocedor de la idiosincrasia merengue, quiso recalcar que no se ha conseguido nada: "El Real Madrid sólo está contento cuando gana".

El Real Madrid se las verá contra el Benfica el próximo martes. Un rival que, según Raúl, es "muy físico" y con un "Juego directo" que les puede generar muchos problemas. Será fútbol en estado puro. "Tienen jugadores con mucho talento", por lo que la técnica individual será clave.

