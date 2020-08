Karim Adeyemi, el último prodigio de la factoría Red Bull que amenaza al Real Madrid de Raúl

El Real Madrid afronta este sábado las semifinales de la UEFA Youth League ante el RB Salzburgo. Raúl González quiere llevar a los blancos a su primera final en esta competición y tiene motivos para confiar en estos mirlos que han demostrado mucho carácter ante la Juventus y el Inter de Milán. Pero, en frente, habrá un coco que superar y se llama Karim Adeyemi.

Es una de las grandes promesas de Alemania y del panorama europeo. A pesar de no ser aún muy conocido, en el club y su liga son conscientes de la perla que tienen. El delantero alemán de origen nigeriano está logrando con su corta edad jugar en el gran equipo de la Bundesliga Austriaca. 13 goles en lo que va de temporada entre el primer equipo, el segundo y la Youth League. De hecho, llegó a estrenarse en la Europa League.

Cuando era juvenil fue rechazado por el el Bayern de Múnich, equipo en el que se había formado hasta 2012, o sea, se fue cuando él tenía 10 años. Desde ese momento comenzó a formar parte de las filas del Unterhaching, hasta que fue descubierto por el Salzburgo, club destacado por ser la revelación de muchas promesas europeas. Ahora busca asentarse destacando ante los focos que acompañan al hecho de enfrentarte al Real Madrid.

Karim Adeyemi, durante un partido de esta temporada con el RB Salzburgo Instagram (karim_adeyemi)

Adeyemi ya cuenta con presencias a nivel internacional con la selección sub17 de Alemania. En siete encuentros bajo las órdenes de Feichtenbeiner, el delantero suma tres goles. También ha pasado por la sub16 el año pasado, con la que anotó dos tantos en seis partidos. Muchos ya le ven como el gran próximo goleador alemán y tratará de confirmar esa afirmación este sábado.

Un goleador

Este jugador se caracteriza, principalmente, por su gran olfato goleador. Había conseguido cinco goles en las diez primeras jornadas de la Segunda División Austríaca y eso había alertado a todos los grandes de Europa. Al final, la fábrica de Red Bull se ha convertido en una de las principales de Europa y el hecho de que esta misma temporada rompiera en ese mismo equipo Haaland es un motivo más para estar encima de los jugadores de esta plantilla.

Un jugador más que hiperactivo. El germano de orígenes nigerianos tiene potencia que une a esa capacidad de hacer goles para poner contra las cuerdas a todos sus rivales. En el primer equipo tiene a otra perla que ha destapado muchos intereses como Patson Daka, pero está claro que el siguiente en captar todos los focos va a ser este joven delantero.

La historia del Bayern

Fue él mismo el que se encargó de contarla. "En invierno, a menudo teníamos pequeños torneos cerrados donde podía mostrarme, y los ojeadores del Bayern estaban presentes. Se comunicaron con mis padres y me ofrecieron una prueba. Como soy de Múnich y el Bayern es el mejor club de la ciudad y era mi club favorito, estaba muy feliz de tener la oportunidad de jugar con los mejores jugadores jóvenes de la ciudad. Mi ídolo siempre fue Arjen Robben. La forma en que llegó y sus golpeos precisos a portería me impresionaron", explicaba el joven Adeyemi sobre su llegada.

"En el Bayern se hizo evidentemente rápido que había un plan preciso. Si tú, como jugador se salía de la línea o no se plegaba a este plan, generalmente recibía poco apoyo. No creo que el club esté apostando por jugadores que tengan sus propias ideas sobre cómo atacar. En última instancia, sin embargo, cada club trata este tema de manera diferente. No quiero juzgar cuál es la forma correcta. Después de todo, el Bayern es un club absolutamente superior", desvelaba sobre las razones de esa salida.

Un golpe para un niño. "Por supuesto que estaba triste al principio, pero poco después seguí jugando al fútbol y decidí volver a mi antiguo club en Forstenried. Después de un torneo en el que los ojeadores de Unterhaching estuvieron presentes, se acercaron a mí y quisieron ficharme", explicó cambiando rápido de parecer. Ahora, con las cámaras de la Youth League, quiere demostrar al Bayern que se equivocaron con él.

[Más información: La maldición de las semifinales de la Youth League, el último reto de Raúl con el Real Madrid]