Manu Hernando seguirá en Segunda: el Real Madrid le cede a la Ponferradina

Manu Hernando seguirá creciendo como futbolista en Segunda División. El jugador, que sigue perteneciendo al Real Madrid, ya ha sido confirmado como refuerzo de lujo para la defensa de la Ponferradina. El zaguero de 22 años evita así el descenso que vivirá el Racing y, sin perder su conexión con la entidad merengue, podrá contar con minutos en la categoría de plata.

El palentino se incorporará próximamente a los entrenamientos de la Ponferradina, que esta temporada tan atípica ha conseguido la permanencia por la mínima. Y, allí, se espera que cuente con los minutos suficientes para seguir consagrándose en la segunda liga del país.

Manu Hernando cuenta con experiencia suficiente en el fútbol nacional y de ahí que no le falten ofertas. El central salió del Real Madrid Castilla, contó para el primer equipo e varias ocasiones y dio el salto a Segunda tras la oferta del Racing de Santander. El conjunto cántabro le ha dado la categoría de fijo y ello le ha permitido poder seguir en Segunda.

Al cuadro santanderino llegó en enero. Y, desde entonces, ha disputado hasta 15 partidos. Todos ellos de titular salvo uno. Solo una sanción y algunos problemas físicos le han apartado del equipo. Datos que reflejan su importancia en el esquema del equipo a pesar de ser un recién llegado al Racing.

Manu Hernando, en un entrenamiento con el Racing de Santander realracingclub.es

En esta nueva etapa en la Ponferradina, donde sale en calidad de cedido durante una temporada, espera seguir dando pasos en la élite del fútbol español. El club de El Bierzo podrá disputar un año más la Segunda División y buscará afianzarse también en la categoría. Esta misma campaña, marcada por el parón provocado por la Covid-19, se aprobó a última hora y empatando a puntos con el descendido Deportivo.

El Madrid abre la puerta

El club merengue, consciente de que debe conseguir ventas y cesiones, ya se ha puesto a trabajar en los despachos. El objetivo es superar los 100 millones de euros en ventas. Una gran cifra teniendo en cuenta que los próximos meses estarán marcados por la crisis económica generada por el coronavirus.

Manu Hernando es uno de los muchos casos de jóvenes talentos que la entidad no quiere perder de forma brusca y que tendrá la oportunidad de convencer lejos de la capital. El central, saliendo cedido, sigue los pasos de otros jugadores como Reguilón, Lunin u Odegaard, que esta última temporada han jugado fuera.

El central, además, tiene claro que si regresa a Madrid es para jugar en el primer equipo. "Volver al Castilla, no", explicó a EL ESPAÑOL. "Das el paso a jugar en Segunda División y ahora ni por parte del club ni por la mía lo vemos viable. Sería como dar un paso atrás. Me he acomodado bien a Segunda División, estoy compitiendo bien, ojalá que de aquí pueda ir para arriba, no dar un paso atrás".

Estas declaraciones, de hace unos meses, se van a confirmar. "Al final no sabemos nada, hay que esperar a que se abra el mercado y ver qué pasará". Y el futuro le ha deparado un puesto en la Ponferradina, donde seguirá cumpliendo su contrato con el Real Madrid hasta 2022.

