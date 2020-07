Franchu, el mirlo del Real Madrid que gusta en Argentina y Alemania

Uno de los grandes nombres que engrosan la plantilla del Castilla es el de Francisco Feuillassier. Más conocido como Franchu, el talentoso futbolista argentino está siendo noticia en los últimos días por una noticia que llega desde su país natal. Y es que el diario Olé asegura que Racing de Avellaneda quiere fichar al jugador de 22 años.

Hace ya tiempo, el volante ya fue relacionado con Racing e incluso desde el club argentino le hicieron llegar varios obsequios. Franchu no dudó en señalar por aquel entonces que este era el equipo de su familia: "Soy hincha de Racing por mi papá y mi abuelo, Me encantaría jugar en Racing, es mi sueño. Sería un ideal para mí".

Lo que tal vez no entraba en sus planes era volver a cruzar el Atlántico para jugar en Argentina tan pronto. A sus 22 años, las lesiones han hecho mella en su progresión, aunque nadie que le haya visto jugar puede dudar de su talento. Después de nueve meses alejado de los terrenos de juego por lesión, Franchu volvió y no dudó en hacer visible su felicidad.

Feuillassier 'Franchu', en el partido del Castilla ante el Langreo

"Dejo atrás muchos malos momentos, muchas situaciones que, bueno, no son agradables, y a partir de ahora creo que va a ser todo para delante y con buena cara. Muy contento en lo personal por volver, por después de tantos meses estar con el equipo", dijo el futbolista tras reaparecer después de superar su lesióni ante el micrófono de Realmadrid TV.

Raúl señalaba también que iba a ser importante, pero el parón por la crisis del coronavirus y la posterior decisión de la RFEF de dar por finalizada la competición en Segunda B hizo que se acabará el fútbol para él en la 2019/2020. Quince partidos y sin superar la barrera de los 1.000 minutos para quedarse fuera de las convocatorias desde finales de enero hasta marzo.

Esta situación no ha pasado desapercibida en su país, donde Racing de Avellaneda le haría un sitio sin dudarlo, aunque según los medios argentinos todavía no hay una oferta en firme por Feuillassier procedente de Racing. También se ha hablado del interés del Eintracht Frankfurt por un préstamo incluso y no hay que olvidar en que las relaciones entre la entidad germana y el Real Madrid son muy buenas.

Una operación difícil

Desde Racing son conscientes de que la operación es bastante complicada. Su baza más importante es el cariño que tiene el propio Franchu al club, pero seguir progresando en el fútbol europeo es un sueño par el futbolista, quien con su edad ya quiere encarar el reto de jugar en una de las grandes ligas del Viejo Continente y sabe que en el primer equipo del Real Madrid no hay sitio para él en estos momentos.

Algunos medios hablan ya incluso de primeros contactos entre el club blanco y el Eintracht Frankfurt para el fichaje del atacante que llegó siendo un niño al Real Madrid después de que Esnáider recomendase su incorporación, aunque también fue cedido a la cantera del Rayo Vallecano hasta que en 2016 regresó a Valdebebas.

