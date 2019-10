El Castilla se salva de la derrota ante el colista con un gol de Pablo en el 92'

El Real Madrid Castilla se ha ido a casa con un punto del Nuevo Matapiñera que sabe a gloria. Los de Raúl González empataron el encuentro en el minuto 92. Un gol de Pablo Rodriguez al borde de la bocina ha conseguido que los merengues no concluyan la jornada en vacío.

Se ha notado la ausencia de Rodrygo. El brasileño fue llamado por Zinedine Zidane para el partido del primer equipo ante el Granada y no estuvo a las órdenes del ex '7' madridista. Finalmente no pisó el césped del Santiago Bernabéu. La última vez que jugó con 'los grandes' fue ante Osasuna, anotando un gol.

Una primera parte sin demasiado derroche calidad y con un solo nombre propio: Irureta. El guardameta de Berriatúa consiguió frenar a Manu Hernando. El merengue tuvo la gran ocasión de la primera parte con un remate a balón parado que consiguió frenar el portero vasco.

Raúl, dando órdenes en un partido del Castilla

El Sanse es colista, y salió a darlo todo ante el Castilla. Dominó a balón parado especialmente, Pipe Sáez, que dio al palo en una fantástica falta directa a la portería castillista. Otro nombre destacado fue el de Gavilán. El veterano logró doblar a los jóvenes canteranos madridistas y anotó el primer tanto del partido en el 70', engañando a Altube, que pensó que cruzaría la pelota que finalmente se dirigió al palo derecho.

Salvados por la campana

El 'salvador' madridista fue Pablo Rodríguez. El juvenil saltó al campo en San Sebastían de los Reyes en el 76' sustituyendo a Chust. En el descuento el joven delantero de tan solo 18 años lanzó un zurdazo de gran calidad en el añadido que permitió al Real Madrid Castilla salir del paso en la séptima jornada de la Segunda División B. A Raúl le sigue costando que sus chicos ganen fuera de casa. Desde que empezó la temporada todavía no lo ha conseguido. Van novenos en la clasificación.

