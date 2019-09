Raúl ya tiene a su 'fichaje': Franchu, listo para triunfar en el Castilla

Fue el pasado mes de diciembre cuando se confirmaba la peor de las noticias para uno de los mejores canteranos que tiene el Real Madrid: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador del Real Madrid Castilla Francisco Feuillassier por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, con afectación del menisco externo. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico".

Ahí comenzaba un largo y tedioso proceso de recuperación después de que el futbolista argentino pasase por quirófano. Casi diez meses después fue el propio Franchu el que mandaba un mensaje esperanzador en sus redes sociales para avisar de su regreso a los terrenos de juego: "Una nueva etapa en la recuperación, feliz de volver a entrenar con el grupo. Ahora toca seguir trabajando para seguir alcanzando los objetivos".

Poco más de una semana más tarde de esta publicación en Twitter, Feuillassier ha sido convocado por Raúl González Blanco para disputar el siguiente partido del Castilla. En la lista de 18 convocados dada por el técnico del filial merengue se encuentra el nombre del centrocampista argentino. Una alegría para todos los aficionados castillistas, así como para un jugador, y su entorno, que no lo han pasado bien a lo largo de los últimos meses.

Feuillassier ante Las Palmas Atlético

Gran promesa

El canterano blanco es uno de los mejores mirlos que tiene el Real Madrid entre todos sus filiales. Y esto es algo que no pilla por sorpresa a nadie que le haya visto en acción. Potencia, visión de juego y gol al servicio de La Fábrica. Uno de esos futbolistas a los que no sorprendería ver con el primer equipo en un futuro no muy lejano.

Mientras esa llamada llega, Franchu se pone a las órdenes del mítico Raúl. El entrenador del Castilla ya tiene al mejor 'fichaje' que podía esperar para encarar la temporada 2019/2020. Un todoterreno con muchas ganas de hacerlo bien, de ganarse un sitio y de dejar atrás el calvario de las lesiones para dar un gran paso adelante en su carrera.

[Más información: El duro trabajo de Franchu para volver más fuerte al Castilla]