Raúl: "Estoy muy agradecido al Real Madrid por darme la oportunidad de entrenar"

El Castilla ha conseguido su primera victoria de la temporada 2019/2020 después de remontar ante el Marino de Luanco por 3-1. El filial del Real Madrid venía de empatar en la primera jornada, pero ha recuperado sensaciones y en el Di Stéfano los jóvenes jugadores han sacado su mejor versión. Raúl ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Pésame a Luis Enrique

"En primer lugar, me uno al dolor de Luis Enrique y su familia por lo ocurrido".

Remontada

"Contento con esa reacción, aunque me gustaría que nos pusiéramos por delante. Sabemos que esta categoría es muy complicada y que siempre vamos a tener dificultades. Sabemos que nos pueden hacer gol, pero lo importante es la reacción y que hemos conseguido meter al rival en su portería. Me parece que en la primera parte hemos recuperado 16 balones. Lo que quiero es que el equipo se parezca al de los 30-35 primeros minutos de la primera parte. Darle constancia y regularidad".

Carrera como entrenador

"Llevo solo un año entrenando. Es una oportunidad que estoy muy agradecido al club. En una categoría complicada, pero con un grupo muy joven. Muchos tienen poca experiencia e intentaré darles lo que yo era, transmitirles esa pasión y esas ganas que yo tengo por esta profesión para que ellos las pongan sobre el terreno de juego".

Agradecido a la afición

"Me he sentido muy bien y muy a gusto. Es un privilegio jugar en el Alfredo di Stéfano. A amigos y familiares que han venido a apoyarnos. Nuestra exigencia va a ser ir a más, pero intentaremos que la gente que venga hasta aquí se vaya contento a casa".

Consejos a sus pupilos

"Lo importante es que aprendan de esta profesión. Los que llegan del Juvenil es un sueño llegar al Castilla, es el paso previo al primer equipo. Ojalá alguno de los jugadores actuales del Castilla roce el jugar con el primer equipo. Hay que empujarles y ayudarles para su futuro".

Cosas a mejorar

"Siempre hay 'peros'. Era un partido muy difícil para todos. En una competición como esta, el no matar el partido te puede penalizar y por eso hemos sufrido hasta el final. Hemos tenido malos ajustes en las marcas, eso es lo que tenemos que intentar que no ocurra. Me voy muy contento, pero hay que ir mejorando esos pequeños detalles".

