"El fichaje de Alberto Soro por el Real Madrid es cuestión de horas"

Alberto Soro está viviendo sus últimos momentos como jugador del Zaragoza. Christian Lapetra, presidente del club, ha confirmado en la concentración de Boltaña que el acuerdo con el Real Madrid está a punto de cerrarse y, por tanto, su fichaje por el conjunto merengue es inminente: "La venta de Soro todavía no está firmada. Si no es cuestión de horas, será de pocos días. Alberto formará parte de la plantilla del Real Madrid si no se tuerce nada y lo que hay que hacer es rubricarlo y eso haremos en los próximos días".

Además, el fichaje de Soro le saldrá más rentable al Real Madrid de lo que cabría pensar en un principio. El jugador tiene una cláusula de 9 millones, pero el conjunto de Concha Espina pagará 2,5 'kilos' más variables por hacerse con sus servicios. Su nombre llevaba sonando tiempo para reforzar la cantera del Madrid y por fin las expectativas se van a cumplir, poniendo punto y final a los rumores y a la especulación.

No obstante, habrá que esperar algo más de tiempo para ver a Soro vestido de corto con la camiseta del Real Madrid. Y es que pese a que la operación con el conjunto merengue está muy cerca de cerrarse, el deseo del Zaragoza y del propio Soro prevalecerá por encima de todo y el joven mediapunta de 20 años jugará cedido en el cuadro aragonés durante la temporada 2019/2020.

Alberto Soro

Tras los pasos de Vallejo

De esta forma, la negociación seguirá el mismo camino que cuando el Real Madrid llegó a un acuerdo con el Zaragoza por Jesús Vallejo. El central aragonés no ha tenido la mejor de las suertes con las lesiones, pero el Madrid se aseguró un refuerzo de garantías y de futuro para su defensa. Ahora con Soro se tienen las mismas expectativas y se espera que cuando llegue a la entidad madridista rinda al gran nivel que ha demostrado tener durante la pasada temporada.

[Más información: La generación Kubo: los 'galácticos' de la cantera del Real Madrid que vienen]