Takefusa Kubo sorprende en perfecto castellano, "¿el Messi japonés?"

Japón es junto a Catar la selección invitada a esta Copa América 2019 que se está disputando en Brasil. En las filas del combinado nipón destaca el nombre de un joven futbolista, cuyo nombre se ha hecho aún más famoso después de la confirmación de su incorporación a las categorías inferiores del Real Madrid para el próximo curso.

◘¡¿EL MESSI JAPONÉS?! Atentos a la respuesta del MADRIDISTA Takefusa Kubo. #JUGONES pic.twitter.com/zBAhlfNO5b — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2019

"¿Qué significa que le digan el Messi japonés?", le preguntaban a Kubo después de la actuación del futbolista en la Copa América. "No me gustan que me comparen con un jugador tan grande como Messi, pero seguiré trabajando", contestaba el flamante fichaje del Real Madrid para el Castilla de Raúl.

Pasado en España

El fenómeno japonés vivió varios años en España y es que su pasado estuvo teñido de azulgrana después de pasar varios años en la cantera del Barcelona. El propio club catalán intentó volver a hacerse con sus servicios ahora que ha cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, el Real Madrid volvió a adelantarse a su eterno rival y se hizo con uno de los futbolistas con mayor proyección del panorama internacional.

