Dani Gómez y Cristo, un dúo para conseguir el ascenso a Segunda

El Castilla ha cumplido uno de los objetivos que se impuso a principios de temporada. Los mirlos blancos se clasificaron para los playoffs de ascenso a Segunda, aunque el premio gordo es subir de categoría y jugar en la división de plata del fútbol español a partir de la 2019/2020. Parte de la 'culpa' de que a estas alturas todavía no se hayan ido de vacaciones es el gran acierto de cara a gol de Cristo y Dani Gómez.

En el partido de ida ante el Cartagena, el dúo fue protagonista marcando los tres goles de los blancos. Dos los firmó Dani Gómez y el otro el delantero tinerfeño. Así, en lo que va de temporada, contando solo los goles que han marcado con el Castilla, Cristo acumula 21 tantos y 9 asistencias en 36 partidos con el filial del Real Madrid. Mientras, el de Alcorcón en 27 encuentros ha realizado 10 tantos y ha dado 3 pases de gol a sus compañeros.

Cristo González llegó a La Fábrica en el verano de 2018. Se ganó la confianza de Solari, aunque en su primera campaña vistiendo la elástica blanca no estuvo muy acertado de cara a puerta. Pero el futbolista de 21 años ha conseguido dar un paso importante adelante en la 2018/2019. Tanto con el técnico rosarino como con Manolo Díaz ha sido imprescindible, algo que le ha llevado incluso a colocarse en la órbita del Valladolid de Ronaldo Nazario.

Cristo durante un partido

El cambio de Dani Gómez

El jugador de Alcorcón no lo ha tenido fácil en los últimos tiempos. La campaña anterior salió de la rotación y no ha sido hasta el presente curso cuando ha ido entrando en dinámica. Dani Gómez es uno de los grandes valores de Valdebebas, ya que lleva desde el 2011 formando parte de las categorías inferiores del Real Madrid. Ahora que ha recuperado una plaza en el once titular del Castilla, tiene a tiro ser uno de los miembros que vuelva a llevar hasta Segunda División al filial blanco.

