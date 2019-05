Fran García, antes de los playoffs de ascenso: "Estamos enchufados y con ilusión"

Comienzan los playoffs de ascenso a Segunda División. Los equipos clasificados de Segunda B se enfrentan durante los dos próximos fines de semana. Entre ellos se encuentra un Castilla que cumplió el objetivo después de tener que vivir algunas lesiones importantes como las de Franchu o Alberto y, también, un cambio en el banquillo -el de Manolo Díaz por Solari-.

Este sábado el Castilla recibe en el Di Stéfano al Cartagena. Los mirlos blancos ya han acabado de preparar el encuentro en Valdebebas y después de la sesión de preparación ha tomado la palabra Fran García para analizar el choque. "El equipo está enchufado y con ilusión. Somos un equipo joven y la gran mayoría disputamos por primera vez un playoff y estamos con ganas de que llegue ya el partido", ha asegurado el lateral.

"Tampoco se debe encarar de forma diferente a los encuentros de la liga, al final son partidos. Estamos con ganas enfrentarnos a equipos que han sido también de los cuatro primeros en su grupo, en este caso el Cartagena, que es un equipo fuerte. Sabemos más o menos cómo nos puede jugar y tenemos las armas para contrarrestarlo", ha comentado el canterano del Real Madrid.

Fran García celebra su gol en el Atlético de Madrid - Real Madrid Juvenil A de la UEFA Youth League

Claves para seguir soñando

Fran García ha querido, antes de finalizar, dar las claves para continuar soñando con el ascenso a la división de plata del fútbol español: "Hay que tener calma y no querer hacerlo todo en los primeros minutos. Sabemos que son dos partidos y pueden ser muy largos. No hay que arriesgar todo desde el inicio, pero jugando en casa nos podemos hacer fuertes. El Cartagena es un equipo rocoso, veterano, y no es su primer playoff. Sabemos que el año pasado lo jugaron y el anterior también. Tenemos que encararlo con ilusión, con ganas y a hacer lo máximo posible para llegar hasta el final y conseguir ese ascenso a Segunda".

