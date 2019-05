Xabi Alonso rechaza continuar en el Real Madrid para marcharse a la Real Sociedad

Xabi Alonso no continuará su carrera como entrenador en el Real Madrid. El exjugador ha decidido no aceptar la propuesta del club blanco para hacerse cargo del Juvenil C, tras proclamarse campeón de liga esta temporada con el Infantil A.

El futuro de Xabi Alonso vuelve a estar en San Sebastián. El tolosarra se marcha a Zubieta y se hará cargo de uno de los primeros filiales de la Real Sociedad. El técnico estará así solo un año en Valdebebas, ya que se incorporó a La Fábrica el pasado verano.

El deseo del exjugador de Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern es entrenar en un futuro en Primera División y para ello está terminando de obtener la licencia que le permitirá sentarse en un banquillo de La Liga.

Xabi Alonso en Valdebebas

El regreso de Xabi Alonso a San Sebastián se producirá así 15 años después de que abandonara la Real Sociedad para fichar por el Liverpool. El tolosarra ha cuajado una buena primera temporada como entrenador, pero a pesar de los intentos del Real Madrid para que continuara como técnico en Valdebebas a los mandos del Juvenil C, ha tomado la decisión de regresar a vivir al País Vasco.

Reestructuración de La Fábrica

Dentro de los cambios que prepara el Real Madrid en la estructura de La Fábrica está el ascenso de Raúl González al Castilla. El mítico '7' y excapitán será el encargado de llevar las rienda del primer filial, ya sea en Segunda B o Segunda División, y sentarse en el banquillo del Estadio Alfredo Di Stéfano.

