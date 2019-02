El Juvenil A del Madrid quiere la Youth League: sus posibles rivales en octavos

El Juvenil A del Real Madrid se enfrenta a unas semanas clave para el devenir de su temporada. Inmerso en la lucha por la cabeza en el grupo 5 de la División de Honor, llegan las rondas clave de la UEFA Youth League. El próximo viernes 22 de febrero se celebrará a las 14:00 horas en Nyon el sorteo para saber qué equipos se enfrentarán en octavos y cómo queda el cuadro.

Después de los playoff en los que se han enfrentado los campeones nacionales de sus respectivas ligas y los segundos clasificados en la fase de grupos, han conseguido superar la ronda de dieciseisavos, Chelsea, Tottenham, Dínamo de Zagreb, Midtjylland, Dínamo de Kiev, Lyon, Hertha y Montpellier, que se unen a los campeones de la fase de grupos, Atlético de Madrid, Ajax, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Oporto, Hoffenheim y Real Madrid.

El sorteo será puro, es decir, no hay cabezas de serie y el equipo que salga primero de las bolas jugará el encuentro en casa, ya que las eliminatorias son a partido único. Se pueden enfrentar equipos del mismo país y la única restricción que hay es que no pueden jugar entre ellos conjuntos que se hayan enfrentado en la fase de grupos. Esto quiere decir que los únicos emparejamientos que no se pueden dar son entre Barcelona y Tottenham y el que enfrente a Lyon y Hoffenheim.

Rivales muy duros

Tan solo dos de los equipos que han quedado segundos de grupo han conseguido clasificarse, lo que deja claro el nivel que traen los equipos campeones de sus respectivas ligas. Prueba de ello es que el Chelsea es el actual subcampeón de la competición y cuenta en sus filas con el máximo goleador, Charlie Brown, que lleva once goles y supera los seis del merengue Rodrigo.

Lanzamiento de Rodrigo a puerta en el Roma - Juvenil A

A pesar de la dureza que seguro tendrá el cruce, en el Juvenil A están confiados de poder hacer una buena actuación y seguir avanzando rondas en su camino a conquistar la Youth League, un título que se les resiste desde su creación. Para ello cuentan con piezas importantes como el delantero brasileño, Sergio López, Alberto, Antonio Blanco o Miguel Baeza.

Estos nombres deben meter a miedo a los rivales, ya que están haciendo una gran temporada y su fase de grupos fue magistral. A ellos se suman muchos otros como Pedro Ruiz o Víctor Chust y a buen seguro darán mucho que hablar durante los próximos meses.

[Más información: Miguel Baeza, la perla del Juvenil A que apunta al primer equipo]