El Castilla recupera la sonrisa contra Unionistas y vuelve a ganar fuera

El Castilla consiguió tres puntos de oro que le hacen continuar en la pelea por los puestos de playoff, gracias a una gran victoria ante Unionistas. Los mirlos de Manolo Díaz volvieron a ganar fuera de casa después de varias jornadas sin hacerlo, ya que la última victoria lejos del Di Stéfano fue en la jornada 7 ante el Valladolid B. [Narración y estadísticas: Unionistas 1-4 Castilla]

El conjunto merengue no consiguió imponer su idea de juego durante toda la primera mitad y estuvo muy errático en los últimos metros. La entrada de Augusto en detrimento de Alberto no buscaba otra cosa más que dotar al equipo de mayor electricidad en el jugo por dentro, ya que el brasileño, en banda derecha tiende a buscar el centro y no tiene tanto desborde como su compañero.

En los primeros minutos el juego estaba muy trabado, ninguno de los dos conseguía imponer su idea y la batalla se daba en el centro del campo. En el minuto 14, apareció el de siempre para dar al conjunto merengue ventaja. Cristo recibió fuera del área, regateó y disparó desde la frontal para anotar el primer tanto de la tarde.

Cristo se abraza con Zabarte. Foto: Manu Laya / El Bernabéu

Cristo volvió a aparecer

Con el gol del tinerfeño, el club blanco -de rojo ante Unionistas- consiguió tener mayor tranquilidad y buscó tener la posesión del esférico para así defenderse con la pelota. Sin embargo, fue algo que aprovecharon los locales para presionar arriba y robar balones en la salida desde atrás, algo que fue sin duda su mayor fuente de peligro.

Conforme al paso de los minutos, los jugadores del conjunto salmantino dieron un paso adelante y consiguieron inquietar la portería defendida por Belman que tuvo que intervenir ante un disparo de Javi Navas, que estuvo a punto de hacer el empate, pero el guardameta blanco realizó una gran intervención para despejar el esférico.

Con el resultado de 0-1 se llegó al descanso y la charla del técnico de Unionistas parece que surtió efecto porque sus jugadores salieron con todo en los primeros minutos en busca del gol del empate. Sin embargo no consiguieron acercarse, debido a que en una jugada a balón parado en la que el rechace le cayó a Ayoub que cedió a Augusto que puso un centro chut que Admonio introdujo en su propia portería.

La fortuna sonrió a los madridistas que vieron como sin realizar un juego brillante ampliaban su ventaja en el marcador. Los merengues tiraron de oficio para mantener su ventaja y buscaban dormir el partido teniendo la posesión y no permitiendo que los locales pudieran desplegar su fútbol ofensivo.

Con el paso de los minutos parecía más cerca el tercero que un gol de los de Salamanca, pero para la esperanza de todos los aficionados, Llano recortó distancias tras recoger un rebote en una jugada a balón parado. El gol fue un rayo de luz para Unionistas, que veía como tenía la posibilidad de puntuar ante un equipo de los de arriba.

De Frutos mató el partido

Sin embargo, poco le duró la alegría ya que tan solo un minuto después, De Frutos realizó una gran jugada para plantarse solo ante Molina y anotar el tercero. Golpe muy duro para el conjunto salmantino que veía como se le escapaban los puntos.

De Frutos se zafa de dos defensores de Unionistas con un gran regate. Foto: Manu Laya / El Bernabéu

El propio extremo madridista maquilló el resultado, redondeando la goleada con el cuarto tanto, aprovechando un rechace del portero a tiro de Cristo y marcando para confirmar su doblete y sentenciar el encuentro.

Finalmente, tres puntos más para los mirlos blanco que no consiguen meterse entre los cuatro primeros, ya que sus rivales directos también vencieron, pero que mantienen el pulso por las posiciones de privilegio.

Unionistas 1-4 Castilla

Unionistas: Molina; Piojo (Blas, 78'), Góngora, Admonio, Ayoze, Llano, Jorge (Unai, 69'), Javi Navas, Guille (Garrido, 78'), De la Nava, Albisua.

Castilla: Belman; Sergio López, Manu Hernando, Álex, Zabarte; Jaume, Seoane (De la Fuente, 88'), Ayoub (Fidalgo, 68'); De Frutos, Cristo y Augusto (Alberto, 80').

Goles: 0-1, 14' Cristo; 0-2, 59' Admonio p.p.; 1-2, 72' Llano; 1-3, 73' De Frutos; 1-4, 93' De Frutos.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Amonestó a Zabarte (62'), Seoane (64'), Ayoub (68').

Incidencias: Partido correspondiente a la 23ª jornada del grupo I de Segunda División B que se disputó en Las Pistas del Helmántico (Salamanca) ante 2452 espectadores.