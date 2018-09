El Juvenil A se estrena sin Vinicius y con el objetivo de ser campeón

El Juvenil A de Dani Poyatos debutará en una nueva edición de la Youth League frente a la Roma al igual que lo hará el primer equipo, debido a que se encuentra en la fase de grupos. La mecánica del torneo cambió y aparte de la fase de grupos con las 32 canteras que sus primeros equipos hayan conseguido la clasificación, habrá unos play-offs entre 32 campeones de sus ligas domésticas.

El objetivo del equipo esta temporada no es otro que intentar alzarse con el trofeo en la Final Four que se disputará a finales del mes de abril del próximo año en Nyon. Al conjunto blanco se le ha resistido esta competición desde su creación y por ello quiere que este sea por fin su año.

Varios jugadores, muy experimentados

Para cumplir el objetivo contará con varios jugadores que ya saben lo que es disputar esta competición. Futbolistas como Martín Calderón, Alberto o Sergio López, que son importantes en el Castilla para Solari, ayudarán a los de Dani Poyatos en este torneo al encontrarse todavía en edad juvenil y poder disputarlo. Otros que sí están en el primer juvenil blanco como Pedro, Antonio Blanco o Miguel Baeza ya cuentan con experiencia y por ello están destinados a ser jugadores importantes.

Martín defiende la posición

Otro que también estará será el portero Moha, que tras debutar oficialmente con el Castilla la última jornada ante Unionistas dejando la portería a cero, se pondrá a las órdenes del entrenador para disputar de nuevo una competición fetiche para él. Todos recuerdan aún su gran actuación frente al Krasnodar que dio al equipo entonces entrenado por Guti el pase a octavos de final.

El portero era un asiduo en los entrenamientos con Zinedine Zidane en el primer equipo y se convirtió en el tercer portero mientras Luca estuvo lesionado. En el pasado mes de febrero, el juvenil viajaba a Rusia y jugó ante un estadio abarrotado por 34 000 espectadores,pero eso no puso nervioso al guardameta que en una tanda de penaltis a la que se llegó tras el 0-0 en el partido. El arquero paró los tres primeros penaltis del equipo local para dar a su equipo la clasificación.

A por el título, sin Vinicius

La gran novedad cuando la UEFA ha publicado la relación de jugadores inscritos ha sido no ver a Vinicius entre ellos. El club ha decidido no inscribirle a pesar de que tiene ficha con el Juvenil A. El brasileño está deslumbrando en el Alfredo di Stéfano con el Castilla, pero no podrá foguearse en la Youth League. El propio futbolista publicaba el pasado lunes en Instagram una foto en la que hacía alusión a la Champions y a La Liga como su camino de la felicidad.

El brasileño seguro que está ansioso por debutar con el primer equipo con el que entrena, pero todavía Julen Lopetegui no le ha dado la alternativa. Aunque a buen seguro si sigue con las buenas actuaciones que está realizando con el filial blanco, más pronto que tarde le llegará la oportunidad de poder demostrar con los 'mayores' todo el talento que atesora.

Vinicius celebra su gol de falta

Por su parte los juveniles de la Roma no llegan en su mejor momento para enfrentarse a los de Dani Poyatos. El conjunto capitalino no ha ganado ninguno de sus tres últimos choques y en los dos últimos ha perdido en casa ante Juventus y Sassuolo, frente a los neroverdi, una derrota muy dura por 3-5. Sin duda no son buenas sensaciones para llegar al debut de la competición y más aún si te toca estrenarte en la Ciudad Real Madrid.

Ambos equipos se enfrentarán el próximo miércoles 19 de septiembre en el que será su debut en esta competición. El Alfredo di Stéfano será el testigo de este partido a las 16:00 horas. Los dos equipos buscarán tres puntos que catapulten sus opciones de poder estar en la siguiente fase.

Juvenil A - Roma sub19

Juvenil A: Moha; Sergio López, Zabarte, Víctor Chust, Fran García, Antonio Blanco, Martín, Miguel Baeza, Alberto, Rodrigo y Pedro.

Roma: Greco; Bouah, Bianda, Cargnelutti, Semeraro, Marcucci, Riccardi, Pezzella, Buso, Besuijen, Bamba.

Hora: 16:00 horas. Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU.

Árbitro: Fabio Verissimo (Portugués).

Información: Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo G de la UEFA Youth League que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid).