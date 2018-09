Vinicius clava su primera falta con el Castilla con un golazo de picardía

Vinicius Jr. reaparecía en el Estadio Alfredo Di Stéfano a las órdenes de Solari en una nueva jornada contra Unionistas. El brasileño demostraba seguir en estado de gracia de cara a puerta, ya que aprovechaba un lanzamiento de falta desde la frontal del área rival, que tiró por lo bajo y batió al guardameta, con un tiro ajustado al palo.

El joven brasileño volvía a vestirse de corto con el filial madridista, tras perderse el último partido a domicilio contra el Unión Adarve. Hasta ahora sus actuaciones no están dejando indiferentes a nadie, pues se estrenó como goleador en el derbi contra el Atlético B en el Cerro del Espino, y este domingo frente a Unionistas ha marcado el primero ante su afición.

Además, en el encuentro contra el equipo colchonero, no fue uno, sino que fueron dos los goles con los que Vinicius empezaba a dejar sensaciones para la plantilla y los aficionados. El primero de ellos fue una definición al palo contrario donde el portero no pudo llegar, y el segundo fue un testarazo desde fuera del área, que entró por la escuadra y resultó imparable para el portero.

Posteriormente, Solari no le incluyó para el segundo partido a domicilio consecutivo de la temporada, donde el Unión Adarve era el rival y no se consiguió romper el 0-0 inicial. Tras el parón de selecciones, y habiendo aprovechado para seguir entrenando en Valdebebas, Lopetegui no le incluía en la lista para San Mamés y el técnico del filial decidía volver a darle entrada con el Castilla.

Enchufado desde el principio

El joven brasileño ha afrontado la titularidad y ha vuelto a destacar y a ser uno de los grandes protagonistas. Además de las buenas sensaciones y del potencial físico que atesora, ha aprovechado su primer lanzamiento de falta para batir al portero del Unionistas y firmar se tercer gol en Segunda División B.