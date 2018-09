El paso adelante de César Gelabert en su carrera profesional

Gelabert, nuevo jugador de Best of You

Gelabert continúa con su proceso de recuperación después de la terrible lesión que sufrió el pasado mes de junio durante un entrenamiento con el Juvenil A. El futbolista palentino se rompía el cruzado y, tras pasar por quirófano, comenzaba su periodo de puesta a punta que podría durar cerca de seis meses. El jugador, fiel a las redes sociales, ha ido mostrando sus avances, todo ello después de ver truncada la opción de realizar la pretemporada a las órdenes de Lopetegui junto al primer equipo en EEUU.

El talentoso futbolista es una de las joyas de la cantera y pese a su lesión, fue uno de los elegidos para ascender al Castilla de Solari en esta nueva temporada 2018/2019. César Gelabert es un prometedor mediapunta que ya se ha enfundado la elástica de la selección española, proclamándose campeón de Europa con la sub17 y subcampeón del mundo en la misma categoría. Prueba de su enorme proyección es que las firmas se le han rifado, aunque él ya ha elegido.

Esta misma semana, el propio jugador era el encargado de hacer oficial que continuaría ligado a la Adidas, que también viste al Real Madrid, durante los próximos años. El palentino publicaba en su cuenta personal de Instagram la feliz noticia acompañada de este mensaje: "Contento por la confianza y por seguir vinculado a esta gran marca".

View this post on Instagram A post shared by CESAR GELABERT (@ces11gelabert) on Sep 11, 2018 at 8:01am PDT

Pero este contrato con la marca deportiva alemana no es el único acuerdo que ha alcanzado el futbolista en los últimos días. A través de la misma red social, este mismo jueves Gelabert se mostraba orgulloso por su vinculación a partir de ese momento con Best of You, una de las mejores agencias de representación deportiva en la actualidad que cuenta con el favor de grandes leyendas madridistas como Arbeloa, Xabi Alonso o Granero, o que representa a actuales jugadores del primer equipo como Casemiro u Odriozola.

View this post on Instagram A post shared by CESAR GELABERT (@ces11gelabert) on Sep 12, 2018 at 12:18pm PDT

Best of You se encarga de representación de deportistas profesionales mediante una labor de gestión -y negociación de contratos y traspasos- y asesoramiento del desarrollo profesional -desde las áreas jurídica, administrativa, deportiva y de comunicación-. Pero, además, también lleva a cabo, entre otras cosas, tareas de representación y desarrollo de los futuros deportistas profesionales. A través de esto último, la agencia dispone de una estructura de atención a los jóvenes para la orientación de estos en el desarrollo de sus carreras.