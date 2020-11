El tiempo muerto más surrealista de Pablo Laso: bronca con la canción "ritmo de la noche"

El Real Madrid sumó un nuevo triunfo en la competición doméstica. Los de Pablo Laso se impusieron al Bilbao Basket en Miribilla. Una victoria importante y que mantiene la buena racha establecida en la Liga Endesa, donde aún no saben lo que es perder y donde mantienen el liderado sin ninguna oposición. Sin embargo, sumar un nuevo punto no fue nada fácil y menos en una segunda parte muy inferior a la primera.

Mientras que durante el primer cuarto el cuadro merengue estableció un gran parcial de 12-23 que parecía dejar bien encarrilado el partido. Y, tras sumar un positivo 17-21 en el segundo cuarto, los de Pablo Laso rebajaron notablemente el nivel y la presión en el tercer cuarto para recibir un parcial en contra de 31-14. El técnico del Real Madrid lo intentó parar con una de sus habituales 'lasinas'. Pero su bronca no tuvo efecto y el conjunto blanco acabaría cediendo esos terceros diez minutos.

Pese a su escaso efecto en el juego del Real Madrid, el tiempo muerto pedido por Pablo Laso se ha hecho viral. Las cámaras de televisión no le dejan ni un segundo tranquilo y, durante ese minuto para reorganizar a la plantilla, se vivió un momento que está generando numerosos comentarios. Y es que, a pesar de no haber absolutamente nada de público en la grada, la música durante los tiempos muertos sigue sonando para evitar un silencio sepulcral. En el caso de Laso, el tema que sonaba de fondo mientras él abroncaba a sus jugadores no ha pasado desapercibido.

Mientras el entrenador del Real Madrid pedía a los suyos mayor agresividad tanto en ataque como en defensa, cualquiera podía escuchar de fondo una canción mítica en España como es "Ritmo de la noche".

Un momento cómico por la situación, pero que observando las palabras de Pablo Laso se podía comprobar cómo él no estaba escuchando nada en ese momento.

"Hemos fallado ahora bandeja. Y una perdida aquí que no entiendo. Son opciones de ocho puntos. Y meten dos triples de contraataque. Lo puedo entender. No entiendo dónde están los pívots. ¿No vamos a poder defender a Rousselle en transición? Bien", espetaba el líder del banquillo. "¿Cómo es el resultado del cuarto? Ellos llevan 17 puntos, 17-2 en tres minutos, ¿vale? Entonces, hemos dicho en el descanso que teníamos que mantener la agresividad defensiva y ofensiva. Vamos a estar tranquilos y vamos a jugar con agresividad ofensiva", indicaba Laso a sus jugadores.

A pesar de que ese tercer cuarto no tuviera buenos resultados, el Real Madrid acabó llevándose la victoria por 83-85 en un final de infarto. Además, ganaron los diez minutos finales y siguen en lo más alto de la tabla de Liga Endesa sin conocer la derrota.

