Carroll resucita al mejor Real Madrid: paliza al líder Bayern para reafirmarse en Euroliga

El Real Madrid tumbó al Bayern Múnich dominando desde el principio. Acertados desde el triple, la salida de Carroll como titular impulsó a los de Laso. El Bayern, primero de la tabla, se vio superado y no pudo responder ni en el exterior ni en la pintura. Los merengues suman su segunda victoria y recuperan la imagen en Europa. [Narración y estadísticas: Real Madrid - Bayern Múnich].

El equipo merengue vivía otra noche para redimirse. La versión de la ACB ya había quedado claro que era buena. Muy buena. Tanto que no saben lo que es perder con un 7-0 de balance en lo que va de temporada. Sin embargo, se esperaba que esa versión hiciera acto de presencia en Euroliga, competición por excelencia del baloncesto continental. Y, por fin, ya con un 1-4 en el global, el Real Madrid resurgió.

Y lo hizo desde el principio con un 27-17 en el primer cuarto. Pablo Laso apostó por Carroll como titular y el escolta, acompañado de un activo Randolph, destrozó la defensa de un Bayern Múnich que quería aprovechar la crisis europea del rival. Rápidamente el combinado madrileño ya liderada con un 11-4 y la desesperación, así como la mano dura arbitral, había expulsado a Trincieri a los cuatro minutos.

El Bayern, con un gran Madrid y sin su entrenador, tenía que remontar para no dejarse ir. Y no lo hicieron. Carroll, desatado, obligaba a pedir tiempo muerto con el 19-10 en el marcador. El Bayern reaccionó mínimamente y frenó la debacle. Zipser recortaba hasta el 25-17, pero las sensaciones no eran buenas. Thompkins sentenció el cuarto desde la personal y el Madrid cerró la primera manga con diez de ventaja.

Laprovittola ante el Bayern Múnich

La noche pintaba muy bien y ni el pequeño descanso que ambos se tomaron en el segundo cuarto valió para frenar en seco el impulso merengue. Los alemanes no se metían de lleno en el duelo. 33-24 en los momentos bajos del Madrid lo demostraba. Solo una técnica a Tavares les permitió encontrar un resquicio en la moral madridista. Tanto que remontaron paulatinamente y con trabajo.

35-33 que Rudy salvaba poco después para el 39-38. El partido estaba rápido. El Madrid podía hacer daño. Y el Bayern, mientras, se adelantaba con el 44-45. Iba a ser su única alegría antes de que apareciera Llull. El balear, otra de las estrellas anotadoras de la jornada, clavaba la mandarina para un 49-45 que se quedaría en poco.

De la puntilla a la fiesta

El Real Madrid estaba viendo como un nuevo partido se le complicaba. Habían dominado con claridad y, por no rematar, el Bayern se había llegado a colocar por delante. Todavía quedaba mucho por delante y el tercer cuarto, el favorito del Real Madrid, tenía que servir para sentenciar. En parte, así fue.

Ambos mantuvieron la velocidad. Puntos y contraataques, con posesiones cortas y muchas ganas de baloncesto. Un escenario perfecto para que Carroll sacara a pasear su facilidad anotadora. El de Wyoming, caliente desde el inicio, no perdonó. Se fue hasta los 19 puntos cuando intentaba romper con el 63-57. Tavares le seguía el ritmo y el Madrid se despegaba hasta el 65-57. Iban a ser imparables, incluso con la cuarta falta personal del pívot merengue. Con un triple de Thomkins se cerró el tercer cuarto.

La salida de vestuarios quedaría como una simple previa. Los mejores diez minutos del Real Madrid en lo que va de temporada se vivieron ante el Bayern y en último cuarto. Un recital en defensa que, además, se vio compensado con un gran acierto desde el triple. Si no era Rudy eran las mandarinas de Llull. Y, si eso fallaba, hasta Garuba se sumaba a la fiesta desde el perímetro.

Nada más salir, Abalde y Thompkins mejoraron el +10 con un 76-63. Se dominaba en el rebote y el Bayern no conseguía hacer daño. Garuba la clavaba para el 81-65 y Rudy se sacaba dos triplazos para guiar al Madrid hasta el 89-73. La anotación alemana apenas llegaba. A cuenta gotas, Weiler y Lucic intentaban plantar cara, pero quedó en una simple idea fácilmente olvidable. El Madrid no tenía freno y Llull, desatado desde el triple para terminar con un 3/4, tampoco. 100-84, segunda victoria de la temporada y golpe en la mesa ante el líder.