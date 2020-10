Pablo Laso: "Si me pongo a pensar en lo que viene o en si da uno positivo me vuelvo loco"

El Real Madrid de Baloncesto quiere reencontrarse con la victoria en la Euroliga después de sucumbir frente a Baskonia en el estreno en la máxima competición continental durante la 2020/2021. Los de Pablo Laso debutan en el WiZink Center este curso y lo hacen frente a Valencia Basket.

El técnico vitoriano ha asegurado que están centrados en este partido y que no se para a pensar si habrá positivos por coronavirus porque entonces se volvería "loco". Lo que sí ha señalado Laso es que tiene muchas ganas "de volver a jugar la Euroliga en casa", un duelo para el que cuenta con algunas bajas en su plantel.

En lo que también ha incidido el entrenador del Real Madrid es en la diferente situación que se da entre los distintos equipos de Europa, ya que unos pueden jugar con público en sus canchas y otros no. "Me parece injusto que en unos partidos pueda ir el público y en otros no", ha resaltado.

Regreso a casa

"Tenemos ganas de volver a jugar la Euroliga en casa. Después de siete meses retomamos una competición complicada. Es muy atractiva para el público y es una pena que no pueda estar con nosotros. Esperemos que puedan volver pronto. Tengo alguna baja como Taylor, Llull y Felipe Reyes".

Pablo Laso durante un partido del Real Madrid ACB MEDIA

Sensación extraña

"La mentalidad es importante, pero tenemos una sensación de incertidumbre. Estamos centrados en el partido de mañana. Si me pongo a pensar en lo que viene o en si da uno positivo me vuelvo loco. Mi objetivo es preparar lo mejor el partido de mañana y vamos a ir viendo cómo va todo. Espero que vaya bien. Venimos de una derrota fuera y sabemos lo importante que es hacernos fuertes en casa".

Valencia Basket

"Es un equipo que defensivamente es muy agresivo, aprieta el balón y los recupera. Tiene a dos jugadores muy desequilibrantes en el juego abierto como Prepelic y Kalinic. Es un cuadro complicado y tendremos que estar atentos porque ellos van a ser constantes durante los 40 minutos".

Objetivos

"Cuando empieza la temporada marcarse un objetivo es muy poco. Desde el primer día de entrenamiento nos marcamos como objetivo competir en cada competición. La primera fue la Supercopa. La Euroliga para nosotros es especial porque están los mejores equipos de Europa. Pero queremos competir al máximo nivel también en Copa y Liga. Para el Real Madrid, la competición continental es muy atractiva".

Posición de Garuba

"Tavares es un jugador dominante y pienso que tengo jugadores polivalentes que pueden suplirle. Garuba es un cuatro, pero puede jugar de cinco. Los jugadores tienen una posición y luego pueden jugar en otra. El crecimiento de Usman se basa en ser buen cuatro. Ahora tengo tres bases más puros que Llull y creo que por sus aptitudes es mejor que juegue de dos. Thompkins jugaba de cinco en la universidad y defensivamente es el que más nos puede ayudar en esa posición".

Usman Garuba, en el Joventut de Badalona - Real Madrid ACB

Asistencia de público

"Me parece injusto que en unos partidos pueda ir el público y en otros no. Creo que todo el mundo debería jugar con las mismas condiciones. Lo más justo sería o todos con público o todos sin público. A mí me gustaría que los partidos se jugaran con público".

Temor de los rivales

"Yo diría a los jugadores rivales que contra mí no van a jugar, sino contra los míos. Es un motivo de orgullo, pero es un orgullo motivado por el trabajo de los últimos años".

